Bayer Leverkusen arbeitet an Abwehr-Coup

IMAGO/Kirchner-Media/TH

Xabi Alonso und Simon Rolfes basteln am Kader von Bayer Leverkusen für die Mission Titelverteidigung

Double-Sieger Bayer Leverkusen droht ein Abgang von Nationalspieler Jonathan Tah, der weiterhin vom FC Bayern umworben wird. Nachdem zuletzt angeblich über eine Verpflichtung von Ex-BVB-Routinier Mats Hummels nachgedacht wurde, scheint nun ein weiterer bekannter Name auf dem Zettel von Sportdirektor Simon Rolfes gelandet zu sein.

Bayer Leverkusen beschäftigt sich nach Angaben von "Sky" mit einer Verpflichtung von Abwehrspieler Joel Matip. Der 32-Jährige ist aktuell vereinslos, eine Ablösesumme wäre daher nicht fällig.

Matip stand in den vergangenen acht Jahren beim englischen Spitzenklub FC Liverpool unter Vertrag. Dass im Sommer getrennte Wege eingeschlagen wurden, hatten die Reds Mitte Mai bekannt gegeben. Bitter: Der ehemalige Schalker hatte sich im vergangenen Dezember einen Kreuzbandriss zugezogen, seither konnte er nicht mehr auf dem Platz stehen.

Bis zum Winter war er unter dem inzwischen zurückgetretenen Teammanager Jürgen Klopp zu regelmäßigen Einsätzen gekommen. Allein in der vergangenen Saison machte er 14 Pflichtspiele, drei davon in der Europa League. Insgesamt lief der gebürtige Bochumer 201 Mal für den FC Liverpool auf, mit dem er 2019 die Champions League, 2020 die Meisterschaft und 2022 den FA Cup gewann.

Bayer Leverkusen an Mats Hummels interessiert?

Klopp hatte seinen langjährigen Schützling zum Abschied noch mit einer wahren Lobeshymne bedacht. "In all den Jahren, in denen ich Fußball gespielt habe, bin ich mir nicht sicher, ob ich auf zu viele Spieler gestoßen bin, die mehr geliebt werden als Joel Matip", so der Ex-Teammanager: "Ich bin mir nicht einmal sicher, ob es möglich wäre, etwas Schlechtes über ihn zu sagen."

Laut "Sky" hat Double-Sieger Bayer Leverkusen inzwischen Kontakt zum Abwehr-Routinier und dessen Management aufgenommen. Der Werksklub will seine Defensivabteilung zur neuen Spielzeit gerne noch mit einem erfahrenen Abwehrmann verstärken.

Daher sei zuletzt auch über eine Verpflichtung von Mats Hummels nachgedacht worden, heißt es beim TV-Sender. Dessen Zukunft ist seit seinem Vertragsende bei Borussia Dortmund noch ungeklärt.