Nach BVB-Wechsel: Guirassy richtet sich an die VfB-Fans

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Serhou Guirassy wechselt vom VfB Stuttgart zum BVB

Serhou Guirassy hat sich nach seiner Unterschrift bei Borussia Dortmund mit persönlichen Worten an die Fans des VfB Stuttgart gerichtet.

"Die Entscheidung, den Verein zu verlassen, war wahrscheinlich die schwerste in meiner gesamten Karriere, denn Stuttgart und ihr, die Fans, haben einen besonderen Platz in meinem Herzen", schrieb Guirassy am Donnerstagnachmittag in einem Statement auf Instagram.

Der 28-Jährige weiter: "Seit meiner Ankunft wurde ich mit unglaublicher Herzlichkeit und Unterstützung empfangen. Eure Anfeuerungsrufe, eure Leidenschaft und eure Hingabe haben mich immer dazu inspiriert, auf dem Spielfeld mein Bestes zu geben."

Guirassy war 2022 von Stade Rennes zum VfB Stuttgart gewechselt. Die Schwaben hatten den Angreifer zunächst ausgeliehen, später dann für rund neun Millionen Euro fest verpflichtet.

Guirassy entwickelte sich im Ländle zu den Leistungsträgern. Der Mittelstürmer steuerte in der letzten Bundesliga-Saison 28 Tore bei und hatte somit einen großen Anteil an der überraschenden Vize-Meisterschaft und der damit verbundenen Qualifikation für die Champions League.

Guirassy freut sich auf den BVB

Guirassy bedankte sich in seinem Statement zudem beim Staff des VfB Stuttgart.

Der Torjäger tritt bei Borussia Dortmund nun eine neue Herausforderung an. "Jedes an Fußball interessierte Kind auf der Welt kennt diesen Klub, kennt die schwarzgelben Trikots, kennt die Gelbe Wand. Ich bin sehr gespannt auf all das, auf meine neuen Teamkollegen", wird Guirassy vom BVB zitiert.

Der Dortmunder Neuzugang formulierte gleich ein ehrgeiziges Ziel. "Ich bin hierhergekommen, um Titel zu holen. Das ist mein Anspruch, das ist mein Antrieb. Was beim BVB möglich ist, hat der Klub im vergangenen Jahr durch das Erreichen des Champions-League-Finals gezeigt", so Guirassy.

Guirassy machte für seinen Wechsel von einer Ausstiegsklausel beim VfB Stuttgart Gebrauch. Die Schwaben kassieren dem Vernehmen nach circa 20 Millionen Euro. Der Transfer sollte eigentlich schon letzte Woche über die Bühne gehen. Nachdem bei Guirassy eine Verletzung festgestellt wurde, ging der BVB auf Nummer sicher. Der Angreifer bestand einen Knie-Check. Eine Operation ist laut dem BVB nicht nötig.