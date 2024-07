England-Star vom FC Bayern beobachtet?

IMAGO/Markus Ulmer

Marc Guehi (l.) wurde offenbar vom FC Bayern beobachtet

Marc Guehi konnte bei der Fußball-EM zuletzt Eigenwerbung betreiben. Der FC Bayern befasste sich offenbar im vergangenen Jahr mit dem englischen Nationalspieler.

Wie aus einem Bericht von "Sky Sports" hervorgeht, sollen der FC Bayern, Juventus, Newcastle United, Tottenham Hotspur und Real Madrid die Entwicklung von Guehi letztes Jahr aufmerksam verfolgt haben. Der Innenverteidiger blieb damals allerdings bei Crystal Palace.

Guehi ist vertraglich noch bis 2026 an die Eagles gebunden. Der 24-Jährige soll weiterhin Interesse wecken. So nennt der britische TV-Sender Manchester United als Klub, der den Abwehrmann auf dem Zettel haben soll. Der FC Bayern wird im Zuge dessen nicht aufgeführt. Ohnehin sollen sich die Münchner derzeit um Jonathan Tah von Bayer Leverkusen bemühen.

Guehi wird mit England Vize-Europameister

Guehi wäre im Fall eines Wechsels wohl nicht günstig. So wird über eine mögliche Ablösesumme in Höhe von rund 70 Millionen Pfund (ca. 83 Millionen Euro) spekuliert. Eine Vertragsverlängerung bei Crystal Palace soll aber ebenfalls nicht ausgeschlossen sein.

Guehi weilte zuletzt mit der englischen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM in Deutschland. Der Rechtsfuß stand dabei sechsmal in der Startelf der Three Lions. Guehi fehlte einzig im Viertelfinale gegen die Schweiz (5:3 n.E.) aufgrund einer Gelbsperre.

Der Defensivakteur war 2021 für rund 23 Millionen Euro vom FC Chelsea zu Crystal Palace gewechselt. Guehi zählt in der Mannschaft von Trainer Oliver Glasner ebenfalls zum Stammpersonal. Die Eagles landeten in der abgelaufenen Premier-League-Saison auf dem zehnten Tabellenplatz.

Auch Guehis Teamkollege Eberechi Eze soll Interesse auf dem Transfermarkt wecken. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler stand ebenfalls im englischen EM-Kader, der den Titel durch die Final-Niederlage gegen Spanien (1:2) nur knapp verpasste.