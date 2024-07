Nächster Dominostein im Füllkrug-Poker gefallen?

IMAGO/Moritz Mueller

Verlässt Niclas Füllkrug den BVB?

Niclas Füllkrug könnte den BVB nach nur einer Saison schon wieder verlassen. Die AC Milan buhlt intensiv um einen Transfer des Stürmers, der angeblich offen für eine Luftveränderung ist. Ein weiterer Dominostein im Poker um ihn könnte nun gefallen sein.

Spätestens seit der Verpflichtung von Serhou Guirassy ist klar, dass der BVB nicht mit allen Mitteln um einen Verbleib von Niclas Füllkrug kämpfen wird. Zwei Top-Stürmer im Kader wären zwar nicht schlecht, sind aber auch nicht dringend erforderlich. Vor allem nicht, wenn beide Spieler den Anspruch haben, von Beginn an zu spielen.

Die Dortmunder haben die Tür für einen Verkauf Füllkrugs schon geöffnet, Milan würde diese Chance gerne wahrnehmen. Italienischen Medien zufolge hoffen die Rossoneri auf einen Transfer im Wert von 15 bis maximal 20 Millionen Euro. In Mailand soll Füllkrug nach Wunsch der Verantwortlichen gemeinsam mit Europameister Álvaro Morata wirbeln.

Macht Milan Platz für BVB-Stürmer Füllkrug?

Platz im Mailänder Kader für Füllkrug könnte es schon bald geben. "Sky Sport Italia" zufolge steht mit Luka Jovic nämlich ein anderen AC-Stürmer vor dem Absprung. Der Ex-Frankfurter hat unter anderem das Interesse von Fenerbahce geweckt. Eine erste Kontaktaufnahme des türkischen Klubs soll schon erfolgt sein. Ist Jovic weg, könnte Füllkrug kommen.

Wie nah ein Transfer des deutschen Nationalspielers wirklich ist, kann nur spekuliert werden. Übereinstimmenden Berichten zufolge kann sich der 31-Jährige mit dem Gedanken an eine Ankunft in Mailand anfreunden, der BVB im Gegenzug mit dem Gedanken an einen Abschied. Milans Standpunkt scheint ebenso klar.

Wie weit die Gespräche zwischen den Parteien schon fortgeschritten sind, ist indes nicht ganz klar. Erste Kontaktaufnahmen soll es schon gegeben haben, wirklich spruchreif ist aber noch nichts. Das könnte sich allerdings schon in den nächsten Tagen ändern.