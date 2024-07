Stuttgarts Rekordmann adelt Vorgänger Guirassy

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Ermedin Demirovic soll Serhou Guirassy im VfB-Angriff ersetzen

Auf Ermedin Demirovic lastet beim VfB Stuttgart eine immens große Erwartungshaltung. Nicht nur, dass der Angreifer mit einer Sockelablöse von 21 Millionen Euro der neue Rekordtransfer der Schwaben ist. Er soll auch Serhou Guirassy ersetzen, der den VfB in der letzten Saison mit 28 Saisontoren zur deutschen Vizemeisterschaft geballert hatte.

Am "Sky"-Mikrofon sprach Demirovic jetzt über seinen Vorgänger im VfB-Sturm, der in dieser Woche seinen Transfer zum Bundesliga-Konkurrenten Borussia Dortmund perfekt gemacht hatte.

"Guirassy ist ein extrem guter Spieler, ich habe sehr großen Respekt für ihn, weil ich einfach gesehen habe, was er in der Lage ist abzureißen", sprach die neue Sturmhoffnung der Schwaben in den höchsten Tönen über den Top-Torjäger der letzten Saison.

Über die spezielle Konstellation, einem 28-fachen Torschützen beim VfB nachzufolgen, meinte Demirovic: "Natürlich ist das ein kleiner Druck, der da jetzt entfacht wird. Ich versuche damit locker umzugehen. Ich bin ein anderer Spielertyp. Ich bin Ermedin Demirovic und versuche, das Beste auf den Platz bringen."

Demirovic über Guirassy: "So gut es geht ersetzen"

Auch der bosnische Nationalspieler selbst hatte in der letzten Saison das beste Bundesliga-Jahr seiner bisherigen Karriere gespielt. Im Trikot des FC Augsburg gelangen Demirovic 15 Tore sowie zehn Assists. Er war damit mit Abstand der beste Scorer bei den Fuggerstädtern und bis zuletzt sogar Kapitän der Mannschaft.

Der gebürtige Hamburger hat bis 2028 in Stuttgart unterschrieben und steht in diesem Sommer auch vor seiner ersten Europapokal-Saison. "Ich werde mein Bestes geben, um Guirassy so gut es geht zu ersetzen. Es wird schwierig, weil wir alle wissen, was für eine Saison er gespielt hat", fügte der 26-Jährige noch an.

In seiner bisherigen Bundesliga-Laufbahn steht Demirovic bei 124 Einsätzen für den SC Freiburg und den FC Augsburg, in denen er 30 Tore erzielte.