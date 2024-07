Was läuft da zwischen Mats Hummels und Real Madrid?

IMAGO/Mickael Chavet

Mats Hummels (r.) spielte zuletzt noch im Champions-League-Finale gegen Real Madrid

Seit dem 1. Juli ist Mats Hummels offiziell vertragslos, nachdem sein Arbeitspapier bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund nicht noch einmal verlängert wurde. Seit dem ranken sich wilde Spekulationen um den Routinier, der seine aktive Karriere gerne noch weiter fortsetzen möchte. Aus Spanien ploppten jetzt Meldungen über ein mögliches Hummels-Engagement bei Real Madrid auf, die aufhorchen lassen.

Laut dem spanischen Portal "Defensa Central" soll der Weltmeister von 2014 "von mehreren Stellen" bei den Königlichen angeboten worden sein. Hummels stand gegen Real Madrid mit dem BVB erst am 1. Juni auf dem Platz, als sich die beiden Klubs im Endspiel der Champions League duellierten. Der 35-Jährige zeigte dort, wie zuvor in der gesamten Königsklassen-Saison, eine starke Leistung, konnte die 0:2-Niederlage der Dortmunder gegen die Madrilenen aber nicht verhindern.

Der spanische Rekordmeister schaut sich derzeit noch intensiv nach einer möglichen Alternative für die Innenverteidiger-Positionen um. Erst vor wenigen Tagen zog der Klub um den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger dabei aber im Werben um Youngster Leny Yoro den Kürzeren, der sich für 62 Millionen Euro Ablöse Manchester United anschloss.

Laut dem vereinsnahen Portal beschäftigten sich die Königlichen in diesem Zuge auch mit der Personalie Mats Hummels, der vom "kicker" jüngst noch als bester Verteidiger der abgelaufenen Bundesliga-Rückrunde ausgezeichnet wurde.

Hummels-Zukunft bleibt offen

Dabei sollen die Real-Verantwortlichen allerdings zu dem Entschluss gekommen sein, dass Hummels "nicht in das Profil passt", welches der spanische Champions derzeit sucht, und diese Mitteilung auch schon an das Hummels-Umfeld gerichtet haben.

Wie es mit dem Star-Verteidiger, der in seiner Karriere bis dato 442 Bundesliga- und 90 Champions-League-Spiele bestritt, weitergehen wird, ist also weiterhin offen. Zuletzt wurde er unter anderem auch mit dem italienischen Erstligisten FC Bologna in Verbindung gebracht.