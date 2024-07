Sancho macht nächsten Schritt vom BVB weg

IMAGO/Bagu Blanco / PRESSINPHOTO

Jadon Sancho wird wohl eher nicht (erneut) zum BVB zurückkehren

Noch vor ein paar Wochen hofften viele im Umfeld von Borussia Dortmund auf einen Verbleib von Jadon Sancho, doch in den letzten Tagen kristallisierte sich mehr und mehr heraus, dass der Offensivmann doch noch eine neue Chance bei Manchester United bekommt. Nun gibt es den nächsten Wink, dass Sancho wohl eher nicht zum BVB zurückkehren wird.

Noch im Spätsommer 2023 schien das Tischtuch zwischen Jadon Sancho und Manchester United unwiederbringlich zerschnitten. Sancho selbst sah sich durch Red-Devils-Teammanager Erik ten Hag als Sündenbock dargestellt und holte via Social Media zum Gegenschlag aus, was letztendlich dazu führte, dass der Offensivmann von allen Aktivitäten des Profiteams ausgeschlossen wurde und in der Folge Anfang 2024 auf Leihbasis zurück zu Borussia Dortmund flüchtete.

Dort war Sancho zuvor zwischen 2017 und 2021 tätig und dabei enorm erfolgreich gewesen und spielte sich auch in der abgelaufenen Saison wieder in den Fokus. Könnte der BVB den "verlorenen Sohn" also möglicherweise sogar dauerhaft verpflichten? Offenbar nicht. Denn Sancho ist bei Manchester United nicht mehr ausgemustert. Mit ten Hag gab es eine Aussprache, zuletzt kehrte der Engländer ins Mannschaftstraining zurück.

Und nun gab es den nächsten Hinweis, dass United und Sancho es mit einem neuen Versuch ernst meinen. Denn ten Hag nominierte den Offensivmann für den Kader für das am Samstag stattfindende Testspiel gegen die Rangers als Glasgow. Ein zuvor ausgeschlossener Verbleib bei den Red Devils scheint nun doch wieder gut möglich.

"Wir haben uns gut unterhalten. Jeder kann einen Fehler machen. Wenn der Spieler gut darüber nachdenkt, dann ziehen wir einen Schlussstrich und machen weiter", sagte ten Hag zur Causa Sancho gegenüber der niederländischen Tageszeitung "AD".

Manchester United braucht Spieler wie Sancho

Er hoffe, dass es bei Sancho klick mache. "Dieser Verein braucht gute Spieler, und eines ist sicher: Jadon Sancho ist ein furchtbar guter Spieler. Ich hoffe, dass es doch noch klappt und er zu unserem Erfolg beiträgt", sagte der 54 Jahre alte Niederländer.

Sancho war 2021 für 85 Millionen Euro vom BVB nach Manchester gewechselt.

Nach Informationen des deutschen Pay-TV-Senders "Sky" ist ein Verkauf von Sancho trotz allem noch nicht komplett ausgeschlossen. Die kolportierte Ablösesumme von mindestens 40 Millionen Euro könnte für den BVB aber zu hoch sein.