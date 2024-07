Ten Hag spricht offen über Interesse an Bayerns de Ligt

imago

Ein Bild aus alten Zeiten: De Ligt und ten Hag gemeinsam auf dem Rasen

Seit Wochen wird Matthijs de Ligt mit einem Abschied vom FC Bayern und einem Wechsel zu Manchester United in Verbindung gebracht. Dort trainiert sein ehemaliger Coach Erik ten Hag. Und dieser hat nun offen über einen möglichen Transfer gesprochen.

Kehrt Matthijs de Ligt zu seinem alten Trainer zurück? Ende der 2010er-Jahre absolvierte der aktuelle Innenverteidiger des FC Bayern insgesamt 70 Partien unter ten Hag bei Ajax Amsterdam, jenem Verein, wo der Abwehrspieler das Fußballspielen in den Jugendabteilungen lernte, bevor er zum Profi aufstieg und schließlich 2019 zu Juventus Turin weiterzog.

Im Sommer 2022 machte de Ligt schließlich den nächsten Schritt zum FC Bayern, wo er mittlerweile aufgrund seines hohen Gehalts als Verkaufskandidat gilt. Kommt es also, wie seit Längerem spekuliert, zu einem Wiedersehen mit ten Hag, der seit zwei Jahren die Geschicke bei Manchester United leitet?

"Es bleibt abzuwarten, ob Matthijs de Ligt kommen wird, ich kenne ihn gut", sagte der Teammanager der Red Devils nun ganz offen in einem Gespräch mit der niederländischen Zeitung "AD" zur Causa de Ligt und verriet zudem: "Ich wollte ihn schon vor zwei Jahren verpflichten, aber damals war er schon sehr weit, um zu Bayern zu wechseln."

67 Millionen Euro legten die Münchner damals auf den Tisch, um de Ligt aus Turin loszueisen. Mitte 2024 gilt er nun als Kandidat für eine Verkauf, ungeachtet seines eigentlich noch bis 2027 datierten Vertrages und ungeachtet dessen, dass der 24-Jährige in der vergangenen Rückrunde unter Thomas Tuchel zum Stammpersonal zählte.

De Ligt: FC Bayern und Manchester United feilschen um Deal

Inzwischen steht Vincent Kompany beim FC Bayern an der Seitenlinie, Jonathan Tah gilt als Wunschkandidat für die Abwehrmitte. Zudem soll unter den neuen Bossen die Gehaltsstruktur heruntergefahren werden. Der Niederländer verdient angeblich rund 15 Millionen Euro, mehr als Neuzugänge wie Joah Palhinha und Co., die lediglich maximal zwölf Millionen Euro kassieren sollen, wie es heißt.

Derzeit befindet sich de Ligt nach der EM noch im Urlaub, zuerst sah es so aus, als würde er gar nicht erst nach München zurückkehren, denn er war heißer Kandidat bei Manchester United. Jedoch haben die Red Devils am Donnerstag Leny Yoro von Stade Rennes für die Abwehrmitte verpflichtet. Das Gesamtpaket soll es mit rund 70 Millionen Euro in sich gehabt haben.

Zwar sucht der FA-Cup-Sieger noch einen weiteren Innenverteidiger, allerdings will Manchester United wohl nicht die vom FC Bayern aufgerufenen 50 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für de Ligt auf den Tisch legen. Die Münchner sollen ihrerseits auf der Summe bestehen und wollen den Preis demzufolge nicht senken. Ausgang offen!