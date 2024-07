Klausel ausgelaufen! Wie geht es für Olmo weiter?

IMAGO/Christian Schroedter

Die Ausstiegsklausel von Dani Olmo bei RB Leipzig ist ausgelaufen

Obwohl die Ausstiegsklausel von Dani Olmo bei RB Leipzig ausgelaufen ist, ist die Zukunft des Spaniers unklar. Beim FC Bayern gilt der Europameister weiterhin als heißer Transfer-Kandidat im offensiven Mittelfeld.

Die Klausel von Dani Olmo bei RB Leipzig ist am Samstag um 23:59 Uhr verstrichen. Bis zu diesem Zeitpunkt hätte ein Klub den 26-Jährigen für 60 Millionen Euro aus seinem bis 2027 datierten Vertrag loseisen können. Doch kein Interessent schlug zu.

Die Ablöse für Olmo ist nun frei verhandelbar. "Sky" zufolge sind die Leipziger Verantwortlichen bereit, den Spieler ziehen zu lassen, sollte ein Klub ein Angebot im Bereich der Klausel abgeben.

Dem TV-Sender zufolge würde das Gesamtpaket für Olmo aber weitaus mehr kosten. Aus Ablöse, Unterschriftsbonus und Jahresgehalt würden bei einem langfristigen Vertrag über 100 Millionen Euro zusammenkommen, heißt es.

Laut "Bild" haben sich die Interessenten auch deshalb zunächst zurückgehalten. Außerdem spiele Olmos Verletzungsanfälligkeit eine Rolle. Allein in der vergangenen Saison verpasste er 29 Spiele bei RB Leipzig und der Nationalmannschaft. Womöglich hofft man nun auf eine günstigere Ablöse.

Olmo wurde zuletzt bei zahlreichen Klubs gehandelt. Der FC Bayern, der FC Barcelona, Manchester City und Atlético Madrid sollen die Fühler ausgestreckt haben.

Olmo lässt Zukunft offen

Der Angreifer hatte seine Zukunft zuletzt offen gelassen. "Ich möchte an einem Ort sein, an dem ich geschätzt und geliebt werde, und was ich tun möchte, ist gewinnen. Es gibt mehrere Optionen, wir werden sehen, was passiert", hatte er der "Marca" gesagt.

RB-Trainer Marco Rose ließ zuletzt durchblicken, dass er eher nicht mit einem Verbleib von Olmo rechnet.

Wir haben eine gute Mannschaft. Wir werden wieder eine gute Mannschaft haben. Wir haben Ideen, wie wir vielleicht auch Dinge kompensieren", sagte er am Freitag und ergänzte mit Blick auf die mittlerweile ausgelaufene Ausstiegsklausel: "Und wenn morgen der Tag rum ist und gar nichts passiert ist, dann ist der Trainer glücklich." Dieser Fall ist zumindest vorerst eingetreten.