Flüchtet Füllkrug vor Guirassy? Kehl reagiert

IMAGO/Jerry Andre

Sebastian Kehl äußerte sich zur Stürmer-Situation beim BVB

Zuletzt vermehrten sich die Gerüchte um einen Abschied von Niclas Füllkrug von Borussia Dortmund. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl reagierte nun auf die Spekulationen.

"Natürlich habe ich auch schon mit Niclas gesprochen, auch vor der Verpflichtung von Serhou. Das ist ganz normal, man ist auch im Austausch mit den Nationalspielern", sagte Kehl bei der Asienreise des BVB in Bangkok in einer Medienrunde.

Der 44-Jährige ergänze: "Ich erlebe die Jungs allesamt sehr ambitioniert. Am Ende wollen wir erfolgreich sein als Borussia Dortmund, es geht um die Ziele des Klubs. Und dazu gehört eine Konkurrenzsituation, die gehört auch dazu. So habe ich Fülle auch wahrgenommen."

Nach der Verpflichtung von Guirassy kamen zuletzt Gerüchte auf, nach denen Füllkrug einen Abschied vom BVB anvisieren könnte. Italienische Medien berichteten, dass die AC Mailand die Fühler nach dem Nationalspieler ausgestreckt hat.

Laut der spanischen "AS" ist auch Atlético Madrid interessiert. Demnach steht eine potenzielle Ablöse von 30 Millionen Euro im Raum.

Kehl deutet Wechsel von Stürmer an

Mit Serhou Guirassy, Niclas Füllkrug, Youssoufa Moukoko und Sébastien Haller ist der BVB im Sturm überbesetzt. Kehl kündigte daher an, dass ein Angreifer den Klub noch verlassen soll.

"Wir haben im letzten Jahr drei Stürmer gehabt. Vielleicht wird es so sein, dass sich auf dieser Position noch etwas tut. Es ist womöglich nicht optimal, mit vier Stürmern in die Saison zu gehen, das ist uns bewusst", so der Sportdirektor.

Gerade Haller gilt als Verkaufskandidat. Der Ivorer wurde zuletzt bei Besiktas und beim mexikanischen Klub FC Juarez gehandelt. Der 30-Jährige soll einem Wechsel grundsätzlich offen gegenüberstehen, sofern die sportlichen und finanziellen Voraussetzungen passen.

Auch über einen Abschied von Moukoko wird immer wieder spekuliert. Laut "Sky" stellen sich die Dortmunder bei einem Wechsel eine Ablöse in Höhe von rund 20 Millionen Euro Ablöse vor. Zuletzt hieß es aber, der Youngster wolle sich beim BVB durchsetzen.