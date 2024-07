Hoeneß flirtet heftig mit Wirtz

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Florian Wirtz soll weiter auf dem Radar des FC Bayern stehen

Immer wieder wird Florian Wirtz von Bayer Leverkusen mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Ehrenpräsident Uli Hoeneß flirtete nun einmal mehr mit dem Nationalspieler.

"Jeder weiß, dass ich Florian Wirtz sehr gerne beim FC Bayern sehen würde", sagt Hoeneß im Rahmen einer Jubiläumsveranstaltung des SV Seligenporten.

Schon im April hatte der langjährige Präsident der Münchner angedeutet, dass der Klub bereit wäre, für Wirtz tief in die Tasche zu greifen. "Wir können einmal 100 Millionen Euro für einen Harry Kane ausgeben, vielleicht noch einmal für einen deutschen Spieler", sagte er bei einer Podiumsdiskussion der FAZ.

Der Vertrag von Wirtz bei Bayer Leverkusen ist noch bis 2027 datiert. Schon in diesem Sommer soll der Angreifer heftig von einigen Klubs umworben worden sein. In der kommenden Saison wird der 21-Jährige aber weiter für die Werkself spielen.

Danach werden die Karten neu gemischt. "Sky" zufolge steht Wirtz für 2025 ganz oben auf der Wunschliste des FC Bayern.

Auch der Münchner Präsident Herbert Hainer hatte im Juni in höchsten Tönen von Wirtz geschwärmt. "Florian Wirtz ist ein unheimlich guter Spieler. Wir können glücklich sein, dass wir in Deutschland solche Spieler haben, die von der ganzen Welt bewundert werden", betonte er im Interview mit der "Welt am Sonntag".

FC Bayern bekommt Konkurrenz von Real Madrid und Manchester City

Zuletzt hatte Vater und Berater Hans Wirtz bestätigt, dass sein Sohn auch in der Spielzeit 2024/2025 für den deutschen Meister spielen wird. "Florian hat einen Vertrag in Leverkusen. Und er freut sich auf das nächste Jahr bei Bayer 04, wenn er zum ersten Mal mit Leverkusen in der Champions League spielen kann. Das sind die Fakten", stellte er gegenüber der "Bild" klar.

Fest steht laut "Bild" allerdings, dass sich mit dem FC Bayern, Real Madrid und Manchester City drei absolute Top-Klubs bereits im Poker um den Mittelfeldspieler in Stellung bringen.