BVB blamiert sich massiv in Thailand

IMAGO/David Inderlied

Nuri Sahin hat mit dem BVB eine denkwürdige Pleite erlebt

Borussia Dortmund will auf der Asienreise derzeit eigentlich PR-Pluspunkte in einem wichtigen Wachstumsmarkt sammeln. Im thailändischen Bangkok hat sich der BVB im Rahmen eines Testspiels nun allerdings bis auf die Knochen blamiert.

Im Duell mit dem dortigen Erstligisten BG Pathum United setzte es für eine Dortmunder B-Elf eine heftige 0:4-Niederlage. Schon vor der Pause sorgten Melvyn Lorenzen (14.) und Teerasil Dangda (44.) für die Führung des Underdogs.

Der zur Pause eingewechselte Jaroensak Wonggorn schraubte das Ergebnis schließlich mit einem Doppelpack (65., 88.) in eine denkwürdige Höhe.

Die Dortmunder hatten über die gesamte Spielzeit zwar mehr vom Ball, konnte sich aber letztlich zu selten klare Chancen erarbeiten. Die defensive Aussetzer bestrafte Pathum United hingegen fast immer eiskalt.

Trainer Nuri Sahin schenkte in Thailand vielen jungen Spielern aus der U23 eine Bewährungschance. Zumindest in der ersten Halbzeit standen aber auch gestandene Spieler wie Niklas Süle, Julian Ryerson, Felix Nmecha, Karim Adeyemi, Julian Brandt oder Youssoufa Moukoko auf dem Rasen.

BVB reist noch weiter nach Japan

Der BVB war am Freitagabend nach Thailand aufgebrochen. Entsprechend müde präsentierte sich die Sahin-Elf über weite Strecken.

Für die Dortmunder Spieler folgte das Testspiel auf eine intensive Trainingseinheit am Samstagabend. Nach der elfstündigen Anreise nach Bangkok trainierten die BVB-Profis gegen 20:45 Uhr bei immer noch 30 Grad und tropisch-schwüler Luft. Am Montag geht es für den Revierklub nun weiter nach Japan.

In Osaka hat der Champions-League-Finalist die Chance, den Fehltritt im ersten Testspiel zu korrigieren. Gegen Cerezo Osaka steigt am Mittwoch (12:15 Uhr deutscher Zeit) der zweite und letzte Test in Fernost.

Adeyemi wie kannst du DEN denn nicht machen?! pic.twitter.com/dawyq5Jclv — Patric (@gpatric10) 21. Juli 2024

In der laufenden Vorbereitung stellte die Pleite gegen Pathum United nicht den ersten Rückschlag den BVB dar. Schon vor der Abreise nach Asien war man am Mittwoch gegen Erzgebirge Aue nicht über ein 1:1 hinaus gekommen. Nach drei Vorbereitungsspielen steht für den Bundesligisten somit erst ein Sieg.

Zum Auftakt der Testspielsaison schlug Dortmund eine Elf aus Amateurfußballern und Influencern standesgemäß mit 7:1.