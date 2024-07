Sahin moniert fehlende "Basics" nach BVB-Blamage

IMAGO/Vachira Vachira

Nuri Sahin hat mit dem BVB noch einiges an Arbeit vor sich

Das war nichts: Borussia Dortmund hat auf der Asien-Reise eine blamable Niederlage gegen einen Underdog aus Bangkok einstecken müssen. Nuri Sahin war nach der Partie bedient. Der neue BVB-Coach sah nicht die müden Beine als Grund für die 0:4-Pleite, sondern besorgniserregendere Dinge.

Borussia Dortmund wartet nicht nur weiter auf ein Erfolgserlebnis in der aktuellen Vorbereitungsphase auf die neue Saison, sondern musste nach dem 1:1 in Aue auf der Asien-Reise nun sogar eine bittere Niederlage hinnehmen. 0:4 hieß es am Ende gegen BG Pathum United am Sonntag nach einer äußerst schwachen Leistung.

Immerhin: BVB-Coach Nuri Sahin wollte nichts an der Niederlage beschönigen und rechnete rigoros mit seinen Profis ab. "Das war eine heftige Niederlage, die Basics haben mir überhaupt nicht gefallen", zitieren die "Ruhr Nachrichten" den Trainer. Der BVB hatte sich zuvor extrem fehlerhaft präsentiert. Zahlreiche Bälle gingen im Spielaufbau verloren, Routiniers leisteten sich Aussetzer.

"Wir wollten den Fokus aufs Spiel durchs Zentrum legen", betonte Sahin, "da ist es klar, dass es in die andere Richtung gehen kann, wenn du einen Ballverlust hast. Ich weiß, dass wir dann sehr hoch und offen stehen." Aber: "Restverteidigung und Boxverteidigung haben mir überhaupt nicht gefallen", ärgerte sich der 35-Jährige, der das Amt nach der abgelaufenen Saison vom zurückgetretenen Edin Terzic übernahm.

Adeyemi wie kannst du DEN denn nicht machen?! pic.twitter.com/dawyq5Jclv — Patric (@gpatric10) 21. Juli 2024

Er wolle nun "sehr offen und ehrlich und kritisch" mit der Pleite umgehen. "Ich kann nicht sagen: Schwamm drüber, nur die weil die Jungs müde Beine hatten", nahm Sahin keinen Routinier von seiner Kritik aus - lediglich die Nachwuchsspieler aus der U19 und U23 verschonte er. Für die sei es "eine neue Welt".

BVB: Sahin appelliert an Leistungsprinzip: "Wer die Basics nicht macht ..."

Anders sah das bei den Etablierten aus. Er sei mittlerweile lang genug dabei, "um solche Spiele auch einzuordnen, wenn man schwere Beine hat", so Sahin weiter. Was ihm gar nicht gefiel: "Die (fehlenden) Basics haben nichts damit zu tun, dass man schwere Beine hat, sie müssen stimmen", monierte er zu wenig Einsatz und Engagement.

Auf dem Niveau, auf dem sich der BVB befinde, wolle er "keine Ausreden" gelten lassen. Daher schob er auch eine Warnung an die Dortmunder Profis nach: "Wer die Basics nicht macht, wird nicht spielen - ganz einfach."

Insgesamt wolle er nun den "Dämpfer" nun verwenden, um daraus Material für die weitere Arbeit mit der Mannschaft zu ziehen.

BVB 1. Halbzeit: Meyer – Ryerson, Süle, Lührs, Rothe – Azhil, Nmecha, Brandt (C) – Adeyemi, Moukoko, Brunner

BVB 2. Halbzeit: Lotka – Jessen, Meiser, Benkara, Kabar – Roggow, Kamara, Wätjen – Hettwer, Haller (C), Brunner