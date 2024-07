Bericht: Groß-Transfer zum BVB droht zu platzen

IMAGO/Sebastian Bach

Pascal Groß wird intensiv beim BVB gehandelt

Schon seit Längerem wird Nationalspieler Pascal Groß mit einem Transfer zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Passiert ist seitdem allerdings noch nichts. Nun sickert durch, dass die Verpflichtung des Mittelfeldallrounders sogar zu platzen droht.

Weil er im Mittelfeld auf fast allen Positionen eingesetzt werden kann, gilt Pascal Groß als einer der Wunschspieler von Borussia Dortmund. Seit einigen Wochen soll der BVB es auf den Routinier abgesehen haben, der zuletzt mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der EM aktiv war.

Groß selbst soll dem Vernehmen bereits sein Ja-Wort für einen Wechsel gegeben haben. Doch bislang gibt es keine Einigung zwischen den Schwarz-Gelben und Brighton & Hove Albion, wo der 33-Jährige noch bis 2025 unter Vertrag steht.

Umso mehr sorgten Worte, die BVB-Sportchef Lars Ricken auf der Asienreise äußerte, für Sorgenfalten im Fanlager. "Pascal Groß kann ich euch noch nicht final mitteilen", wird Ricken von "Bild" zitiert. "Am Ende ist es auch nicht unser Spieler. Insofern tue ich mich schwer, über Spieler anderer Vereine zu sprechen. Daran möchte ich mich auch erstmal halten", so der neue Geschäftsführer Sport.

Das Problem: Die Dortmunder und der englische Erstligist werden sich in der Ablösefrage einfach nicht einig.

Während der BVB laut "Bild" und "Sky" zwischen sieben und acht Millionen Euro für den DFB-Star bietet, also eine Summe, die am geschätzten Marktwert des Mittelfeldmannes orientiert ist, fordert Brighton wohl deutlich mehr - zehn Millionen Euro sind im Gespräch.

Groß-Transfer zum BVB "völlig offen"

Nach "Bild"-Informationen stocken die Verhandlungen daher mächtig. Man liege bei den Vorstellungen insgesamt einfach noch viel zu weit auseinander, heißt es. Und: Wie das Boulevard-Blatt weiter schreibt, droht der Transfer dadurch sogar zu platzen. Ob Groß eine Zukunft bei der Borussia haben wird, sei "erst einmal völlig offen", heißt es im Bericht.

Zuletzt hatte sich auch Brighton-Boss Paul Barber zu der Personalie Groß geäußert und eingeräumt, dass er verstehe, dass den 33-Jährigen ein Transfer zum BVB reizen könnte. "Natürlich würden wir ihn gerne behalten", betonte Barber gegenüber "talkSPORT", fügte jedoch an: "Wir denken aber auch an die Phase, in der er sich in seiner Karriere befindet, und an die Chance, die Dortmund ihm bieten könnte."