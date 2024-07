Wechsel zum FC Bayern? Offenbar Stillstand im Tah-Poker

IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Wechselt Jonathan Tah von Bayer Leverkusen noch zum FC Bayern?

Jonathan Tah soll mit einem Wechsel zum FC Bayern liebäugelt. Doch in den Verhandlungen zwischen den Münchnern und Bayer Leverkusen herrscht derzeit wohl Stillstand.

Laut "Bild" gibt es aktuell "keine Gespräche". Der FC Bayern soll zuletzt rund 18 Millionen Euro für den Innenverteidiger geboten haben. Bayer Leverkusen taxiert den Marktwert seines Kapitäns offenbar auf circa 40 Millionen Euro. Soll ein Transfer über die Bühne gehen, müssten beide Bundesligisten somit noch aufeinander zugehen.

Wie es weiter heißt, wird Tah (Vertrag bis 2025) am Sonntag wohl erst einmal wieder in das Training von Bayer Leverkusen einsteigen. Der Abwehrmann hatte nach seiner Teilnahme an der Europameisterschaft in den letzten Wochen Urlaub. Wie "Bild" schreibt, sei es "nicht ausgeschlossen, dass der Transfer platzt".

FC Bayern: Geht Matthijs de Ligt zu Manchester United?

Der FC Bayern wird schon länger mit Tah in Verbindung gebracht. Die Münchner müssen nach den Verpflichtungen von Hiroki Ito, Joao Palhinha sowie Michael Olise aber zunächst Spieler abgeben, um weitere Deals eintüten zu können. "Der FC Bayern hat keinen Geldscheißer", brachte es Ehrenpräsident Uli Hoeneß unlängst auf einer Jubiläumsveranstaltung des SV Seligenporten auf den Punkt.

Matthijs de Ligt gilt rund um die Säbener Straße als potenzieller Abgangskandidat. Manchester United bemüht sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge um die Dienste des Niederländers.

Nach Informationen von "Bild" ist der amtierende FA-Cup-Sieger zuletzt mit einer Offerte über 30 Millionen Euro plus möglichen Bonuszahlungen von fünf Millionen Euro an den FC Bayern herangetreten.

Wie es weiter heißt, hält der deutsche Rekordmeister das kolportierte Paket aber schlicht für nicht ausreichend. Dem FC Bayern sollen rund 50 Millionen Euro als mögliche Ablöse für de Ligt vorschweben. Der 24-Jährige besitzt ein Arbeitspapier bis 2027.