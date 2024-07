Liverpool-Talent beim VfB Stuttgart gehandelt

Craig Galloway via www.imago-images.de

Wechselt Sepp van den Berg zum VfB Stuttgart?

2019 wechselte Sepp van den Berg vom niederländischen Klub PEC Zwolle zum FC Liverpool, für den er seitdem allerdings kaum auf dem Rasen stand. Stattdessen versuchte der Verteidiger sein Glück bei einigen Leihgeschäften. 2022/23 und 2023/24 war 22-Jährige für den FC Schalke 04 bzw. den 1. FSV Mainz 05 bereits in der deutschen Fußball-Bundesliga aktiv - dorthin könnte sein Weg nun erneut führen.

Für den FC Schalke 04 und den 1. FSV Mainz 05 bestritt Sepp van den Berg bereits 42 Partien in der deutschen Fußball-Bundesliga (4 Tore), derzeit deutete einiges daraufhin, dass weitere hinzukommen könnten.

Wie das "Eindhovens Dagblad" erfahren haben will, soll der VfB Stuttgart zu den Klubs zählen, die Interesse am Niederländer zeigen. Demnach ist van den Berg zwar unlängst mit dem FC Liverpool zur sogenannten Preseason Tour in die USA aufgebrochen, einem Abschied würden die Reds aber wohl dennoch zustimmen, sofern ein Klub rund 20 Millionen Euro in den Ring wirft.

Die Schwaben sollen die Absicht, van den Berg unter Vertrag zu nehmen, ebenso in Liverpool hinterlegt haben, wie der niederländische Erstligist PSV Eindhoven. Letzterer plane sogar zeitnah ein offizielles Angebot. Wie weit die Bemühungen der Stuttgarter fortgeschritten sind, lässt der Bericht offen.

VfB Stuttgart lockt mit Champions League

Im Ländle sucht man einen Ersatz für den zu Borussia Dortmund abgewanderten Waldemar Anton, in Jeff Chabot (kam vom 1. FC Köln) und Ramon Hendriks (kam von Feyenoord Rotterdam) hat man zwar schon zwei neue Innenverteidiger unter Vertrag genommen, van den Berg scheint allerdings ein weiteres Puzzlestück in den Planungen darzustellen.

Konkurrenz droht dem VfB allerdings angeblich auch aus der heimischen Liga: Der 1. FSV Mainz 05 soll mindestens auf ein weiteres Leihjahr hoffen, dem VfL Wolfsburg wird ebenfalls Interesse nachgesagt. In Stuttgart könnte van den Berg allerdings Champions League spielen, eine verlockende Aussicht.