Bericht: Leipzig will Barca-Duo mit Olmo verrechnen

IMAGO

Dani Olmo von RB Leipzig könnte vor einem Wechsel zum FC Barcelona stehen

Der FC Bayern soll Interesse haben, Atlético Madrid ebenfalls und der FC Barcelona erst recht: Über die Zukunft von Dani Olmo von RB Leipzig wurde zuletzt viel spekuliert. Ein Abschied aus Sachsen scheiterte bislang allerdings wohl daran, dass kein Klub die nötigen Finanzmittel aufbringen konnte oder wollte. In Leipzig soll man nun allerdings eine Idee haben, wie sich die Ablöse senken ließe.

Bis vor Kurzem hätte der spanische Europameister RB Leipzig aufgrund einer in seinem Vertrag verankerten Klausel für 60 Millionen Euro verlassen können, da allerdings keiner der vermeintlichen Interessenten diese Summe auf den Tisch legte, steht der Offensivspieler weiterhin bei den Roten Bullen unter Vertrag.

Zwar soll Olmo seinen Wechselwunsch längst hinterlegt haben und RB weiter gesprächsbereit sein. Da besagte Ausstiegsklausel inzwischen allerdings verstrichen ist, muss eine Ablöse mit dem Bundesligisten frei verhandelt werden.

Spanischen Medien zufolge soll der FC Barcelona bereits mit einer Offerte von 40 Millionen Euro plus möglichen Bonuszahlungen in Höhe von 20 Millionen Euro an RB herangetreten sein, sich allerdings einen Korb eingehandelt haben.

Diese Youngster will RB Leipzig angeblich

Da die Konten der Katalanen aber kaum höhere Ausgaben hergeben dürften, soll Leipzig mit einem Vorschlag an Barca herangetreten sein, der die Ablöse deutlich senken würde. Laut "El Nacional" würde der zweimalige DFB-Pokalsieger gerne die beiden Barcelona-Talente Hector Fort und Vitor Roque in den Deal einfließen lassen. In diesem Fall würde der Preis für Olmo deutlich niedriger ausfallen, heißt es.

Dass man sich in Barcelona auf dieses Modell einlassen wird, ist allerdings wenig wahrscheinlich. Für Roque zahlte man im Januar 2024 immerhin satte 40 Millionen Euro. Auch wenn der 19-jährige Angreifer noch nicht vollends überzeugen konnte, wäre diese Investition bei einem schnellen Abschied den Fans wohl nur schwer zu vermitteln.

Der 17-jährige Außenverteidiger Fort gilt zwar ebenfalls als Mega-Talent, wäre im Zweifelsfall aber wohl entbehrlich. Will man in Leipzig noch eine veritable Ablöse für Olmo einstreichen, würde im Fall von Roque aber wohl nur einer verrechnete Leihe eine Option darstellen.