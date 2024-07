Bericht: VfB Stuttgart erkundigt sich nach Juve-Talent

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Livano Comenencia ist offenbar ein Thema beim VfB Stuttgart

Zuletzt wurde Juve-Verteidiger Dean Huijsen mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Eine Verpflichtung des Spaniers scheiterte jedoch. Nun wurden die Schwaben aber offenbar erneut bei dem italienischen Top-Klub vorstellig, um über den Transfer eines anderen Talents zu sprechen.

Zahlreiche Klubs aus der Bundesliga waren laut übereinstimmenden Medienberichten an einer Verpflichtung von Dean Huijsen interessiert. Zu den potentiellen Abnehmern des Innenverteidigers von Juventus Turin zählten unter anderem der VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg und BVB.

Jedoch macht offenbar ein Klub aus der englischen Premier League das Rennen um die Dienste des 19-Jährigen. Der Transferexperte Fabrizio Romano vermeldete unlängst, dass der Wechsel des Abwehr-Juwels zum AFC Bournemouth kurz bevorsteht. Rund 18 Millionen Euro kostet Huijsen demnach.

Oranje-Talent von Juventus Turin ein Thema beim VfB Stuttgart

Die Kontakte, die man bei der Auslotung eines möglichen Huijsen-Transfers zu der Alten Dame geknüpft hat, bemühte der VfB Stuttgart nun offenbar ein weiteres Mal, um sich die Dienste eines anderen Spielers des italienischen Rekordmeisters zu sichern.

Das vereinsnahe Online-Portal "Tuttojuve.com" will erfahren haben, dass sich der Bundesliga-Vizemeister nach dem niederländischen Juniorennationalspieler Livano Comenencia erkundigt hat. Der 20-Jährige verbrachte die abgelaufene Saison in der Zweitvertretung von Juve in der Serie C.

In Turin steht der großgewachsene Mittelfeldspieler, der vorrangig auf der rechten Außenbahn zum Einsatz kommt, nur noch bis 2025 unter Vertrag, sodass eine Ablöse für den VfB sicherlich erschwinglich wäre. Eine Entscheidung, ob man Comenencia ziehen lassen will, habe Juventus den Informationen von "Tuttojuve.com" zufolge aber noch nicht getroffen.

Der U20-Nationalspieler der Elftal war erst im vergangenen Jahr aus dem Nachwuchs von PSV Eindhoven nach Italien gewechselt.