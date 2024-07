Tah zurück bei Bayer Leverkusen - Zukunft offen

IMAGO/Markus Ulmer

Jonathan Tah will wohl zum FC Bayern

Der FC Bayern und Bayer Leverkusen konnten sich bislang nicht auf einen Transfer von Jonathan Tah verständigen. Nun ist der deutsche Nationalspieler in das Training der Rheinländer zurückgekehrt - Zukunft ungewiss.

Tah meldete sich am Sonntag ebenso wie Florian Wirtz, Robert Andrich, Granit Xhaka und Piero Hincapie bei Bayer Leverkusen zurück. Die Nationalspieler hatten nach ihren Teilnahmen an der Europameisterschaft bzw. der Copa America zuletzt noch Urlaub.

Tah weckt übereinstimmenden Medienberichten zufolge Interesse beim FC Bayern. Die Münchner sollen auch schon bei Bayer Leverkusen vorstellig geworden sein.

Ablöse-Poker zwischen FC Bayern und Bayer Leverkusen

Der "kicker" berichtete am Freitag von einer neuen Offerte des deutschen Rekordmeisters. Das Fachmagazin schrieb von einer Fixsumme von 20 Millionen Euro sowie zusätzlichen fünf Millionen Euro, die als Bonuszahlungen folgen könnten. Das vorherige Angebot soll sich auf "18 Millionen Euro plus zwei Millionen Euro an Boni" belaufen haben, so der "kicker".

Bayer Leverkusen ist das aber wohl zu wenig, der amtierende Meister soll sich rund 40 Millionen Euro als potenzielle Ablöse vorstellen. "Es gibt keinen neuen Stand", wurde Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes zuletzt von "Bild" zitiert. Der Ex-Nationalspieler deutete bereits die Trainingsrückkehr von Tah an.

Tah will angeblich zum FC Bayern

Der Innenverteidiger spielt bereits seit 2015 in Leverkusen, hatte in der vergangenen Saison als Kapitän einen großen Anteil am Double-Gewinn. Tah soll selbst einen Wechsel zum FC Bayern anstreben.

Die Münchner müssen nach den Verpflichtungen von Hiroki Ito, Joao Palhinha sowie Michael Olise aber wohl zunächst Spieler abgeben, um weitere Deals eintüten zu können. "Der FC Bayern hat keinen Geldscheißer", brachte es Ehrenpräsident Uli Hoeneß unlängst auf den Punkt.