Irankunda verhindert Testspiel-Blamage des FC Bayern

IMAGO/Philippe Ruiz

Nestory Irankunda erzielte das einzige Tor des FC Bayern beim 1. FC Düren

Der FC Bayern hat den zweiten Testspielerfolg der Vorbereitung verpasst. Gegen den Regionalligisten 1. FC Düren kam die Mannschaft von Cheftrainer Vincent Kompany nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Das Tor des Tages für die Münchner, bei denen sich Neuzugang Hiroki Ito verletzte, erzielte Youngster Nestory Irankunda.

Die erste Halbzeit des zweiten Tests der Sommer-Vorbereitung hatte sich der FC Bayern sicherlich anders vorgestellt. Im Karl-Knipprath-Stadion in Jülich fand der deutsche Rekordmeister nur schleppend in die Partie und hatte Glück, dass ein Abstimmungsfehler in der Anfangsphase nicht mit dem frühen Rückstand bestraft wurde.

Auch in der Folge war die Mannschaft von Vincent Kompany, der weiterhin auf viele Nationalspieler verzichten muss, nicht richtig in der Partie. Erst in der 26. Minute wurde es erstmals im Strafraum des 1. FC Düren gefährlich, als Eric Dier einen Kopfball nach einer Ecke über die Latte setzte.

Irankunda bewahrt FC Bayern vor Testspiel-Blamage

Besser wurde es für den Bundesligisten danach aber nicht. Düren agierte über weite Teile des ersten Abschnitts wacher und engagierter. Die Führung für den Außenseiter in der 40. Minute durch Rafael Garcia war daher nicht unverdient. Mit dem Rückstand ging es in die Pause.

Wirklich besser wurde es für den FC Bayern nach dem Seitenwechsel zunächst nicht. Zwar übernahm die Kompany-Truppe die Spielkontrolle, münzte das spielerische Übergewicht allerdings kaum in gefährliche Torchancen um. Erst nach einem achtfachen Wechsel kam der Favorit zum Ausgleich.

Youngster Nestory Irankunda nutzte einen Fehler von Düren-Keeper Theißen eiskalt aus und staubte zum 1:1 ab. Ein Weckruf für die Münchner, die in der Folge einige Chancen auf das 2:1 verpassten und somit mit dem zweiten Test der Saisonvorbereitung keinesfalls zufrieden sein dürften.

Nach dem schlappen Auftritt versuchte Sportdirektor Christoph Freund erst gar nicht, seine Enttäuschung zu verhehlen. "Wir haben uns das schon ein bisschen anders vorgestellt. Wir wollen besser Fußball spielen, mehr Spaß dabei haben. Da haben wir uns schwergetan", sagte er im Vereins-TV.

Zu Wochenbeginn werden EM-Spieler wie Manuel Neuer, Jamal Musiala oder auch der portugiesische 50-Millionen-Euro-Zugang João Palhinha zum Bayern-Kader stoßen. Sie sollen gleich am Mittwoch mit nach Südkorea fliegen, wo die Bayern auf ihrer diesmal sehr kurzen Sommertour ein Testspiel gegen Kanes Ex-Club Tottenham Hotspur bestreiten.

"Es kommen jetzt einige Jungs zurück. Wir wollen die Zeit natürlich gut nützen. Wir wollen gut trainieren, ein gutes Spiel dort machen, damit wir das nächste Level in der Vorbereitung erreichen", sagte Sportdirektor Freund zur Fernreise: "Die Gruppe wird jetzt größer."

Ito fehlt dem FC Bayern lange

Noch bitterer als das Ergebnis: Neuzugang Hiroki Ito musste bei seinem Startelf-Debüt verletzt ausgewechselt werden. Der japanische Fußball-Nationalspieler humpelte gestützt von Betreuern nach nur 20 Minuten vom Feld. Für ihn kam der 18 Jahre alte Spanier Adam Aznou auf der Feld.

Sportvorstand Max Eberl deutete nach dem Spiel bereits an, dass Ito dem FC Bayern lange fehlen wird. "Der Mittelfuß ist wahrscheinlich gebrochen. Er wird dementsprechend lange ausfallen", so der Ex-Profi.

Wenig später bestätigten die Münchner die Befürchtung. Laut einer Vereinsmitteilung wird der 25-Jährige "mehrere Wochen" fehlen. "Das ist natürlich sehr bitter. Wir werden Hiroki optimal unterstützen, damit er so schnell wie möglich wieder topfit auf dem Platz steht", betonte Eberl.

Laut "Sky" könnte Ito sogar zwei bis drei Monate ausfallen.

Mit dieser Aufstellung spielte der FC Bayern:

Ulreich - Stanisic (61. Mazraoui) , M.-J. Kim (61. Aseko Nkili), H. Ito (20. Aznou) - Boey (61. Gnabry), Guerreiro (61. Ibrahimovic) , Dier (61. Fernandez Gonzalez), Goretzka (61. Pavlovic) - Licina, Tel (61. Vidovic), Zaragoza (61. Irankunda)