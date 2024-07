Enthüllt: FC Bayern plant Transfer-Offensive bei Wirtz

IMAGO/RHR-FOTO

Der FC Bayern beschäftigt sich offenbar mit Florian Wirtz von Bayer Leverkusen

Der FC Bayern präsentiert sich in der laufenden Transferperiode von seiner aktiven Seite. Für den kommenden Sommer haben die Münchner offenbar ebenfalls schon einen heißen Kandidat im Blick: Florian Wirtz von Bayer Leverkusen.

Laut "kicker" will der FC Bayern 2025 bezüglich Wirtz "voll in die Offensive gehen".

Der deutsche Nationalspieler wäre keinesfalls günstig. Der Rekordmeister soll aber bereit sein, für den offensiven Mittelfeldspieler "den Geldbeutel weit aufzumachen", wie das Fachmagazin rund um die Säbener Straße vernommen haben will.

Wirtz ist vertraglich noch bis 2027 an Bayer Leverkusen gebunden. Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß machte zuletzt keinen Hehl daraus, dass er den 21-Jährigen in Zukunft gerne in München hätte. "Jeder weiß, dass ich Florian Wirtz sehr gerne beim FC Bayern sehen würde", sagt der 72-Jährige.

Vereinspräsident Herbert Hainer hatte im Juni ebenfalls in höchsten Tönen vom deutschen EM-Fahrer geschwärmt. "Florian Wirtz ist ein unheimlich guter Spieler. Wir können glücklich sein, dass wir in Deutschland solche Spieler haben, die von der ganzen Welt bewundert werden", betonte er im Interview mit der "Welt am Sonntag".

Klopft der FC Bayern im Sommer 2025 an?

Wirtz wird bei Bayer Leverkusen in der kommenden Saison erstmals in der Champions League auflaufen. Im Sommer 2025 könnte es dann zu einem Transfer-Tauziehen um seine Person kommen. Nicht nur der FC Bayern wurde in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder als möglicher Abnehmer ins Spiel gebracht.

Die Münchner haben mit Jamal Musiala und Thomas Müller aktuell zwei prominente Zehner im Kader stehen. Hinzu kommen zahlreiche Flügelspieler wie Leroy Sané, Serge Gnabry, Kingsley Coman, Michael Olise oder Bryan Zaragoza. Müllers Vertrag endet 2025. Wie der Ex-Nationalspieler im Anschluss plant, ist ebenso unklar wie die sportliche Zukunft Wirtz'.