Sahin wird neue Führunsgstruktur des BVB bestimmen

IMAGO/David Inderlied

Julian Brandts (l.) Wort hat beim BVB wohl bald mehr Gewicht

Wenn Borussia Dortmund am Donnerstag ins Trainingslager nach Bad Ragaz (Schweiz) aufbricht, werden erstmals in dieser Vorbereitung alle EM-Teilnehmer mit an Bord sein. BVB-Trainer Nuri Sahin wird diesen Umstand angeblich nutzen, um die Führungsstruktur der Schwarzgelben zu verändern.

Im Sommer 2023 ließ der damalige BVB-Coach Edin Terzic eine Bombe platzen, verkündete, dass Klub-Ikone Marco Reus die Kapitänsbinde an Emre Can abgebe. Zudem wurde bekannt, dass der ehemalige Vize-Spielführer Mats Hummels nicht mehr Teil des Mannschaftsrates sei. Diesen bildeten stattdessen Can, der neue stellvertretende Kapitän Gregor Kobel, Niklas Süle, Reus, Sébastien Haller und Julian Brandt.

Nachdem der Vertrag von Reus nicht mehr verlängert wurde, die Wege sich nach der Saison 2023/24 trennten, ist klar, dass mindestens ein Platz neu besetzt werden muss. Laut "kicker" wird Sahin die neue Zusammensetzung des Führungszirkels in Kürze von oben herab bestimmen. Zudem zeichnet sich ab, dass Brandt noch mehr in die Verantwortung genommen werden soll.

Dass Julian Brandt neuerdings mit der prestigeträchtigen Rückennummer 10 über den Rasen wirbelt und damit in die Fußstapfen von BVB-Legenden wie Timo Konietzka, Siggi Held, Marcel Raducanu, Andreas Möller oder Mario Götze tritt, ließ bereits deutlich erahnen, dass Sahin dem 28-Jährigen stärker in den Fokus stellen will. Dass Brandt bei den zuletzt absolvierten Testspielen die Kapitänsbinde trug, untermauert diese Vermutung.

BVB-Umbruch schon längst erfolgt?

Der "kicker" glaubt zwar nicht, dass sich am Führungsduo Can/Kobel in Dortmund etwas ändern wird, Brandts Wort wird dem Fachmagazin zufolge künftig allerdings wohl mehr Gewicht haben.

In Bad Ragaz werde Sahin die neue Führungsstruktur "bestimmen", heißt es. Neu muss auf jeden Fall der Platz von Reus im Mannschaftsrat vergeben werden, aber auch weitere Änderungen zeichnen sich ab.

Allerdings berichtete "Sky" bereits Anfang April, dass Terzic damals bereits das Trio Nico Schlotterbeck, Julian Ryerson und Marcel Sabitzer beförderte und dafür Süle, Haller und Reus aus dem Mannschaftsrat herausgefallen seien. Da Sahin zu dieser Zeit schon als Assistent agierte, dürfte er durchaus Anteil an dieser Entscheidung gehabt haben. Ob der vermeintliche Umbruch also tatsächlich einer ist, bleibt abzuwarten.