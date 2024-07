Bayern-Youngster auf dem Sprung in die Serie A

IMAGO

Manuel Pisano spielt seit 2022 in München

Vor zwei Jahren war Manuel Pisano als 16-jähriges Top-Talent von Juventus Turin zum FC Bayern Campus gewechselt. Nun könnte es für das Sturm-Juwel zurück in die Heimat gehen.

Wie der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio vermeldet, steht Pisano angeblich unmittelbar vor einem Wechsel zu Como Calcio. Das Team aus der Serie A will sich die Dienste des gebürtigen Turiners sichern, der in der abgelaufenen Spielzeit seine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich gesammelt hat.

Als damals 17-Jähriger debütierte Pisano für den FC Bayern II in der viertklassigen Regionalliga, kam unter Cheftrainer Holger Seitz auf insgesamt 13 Einsätze - allesamt als Einwechselspieler.

Zu einem Torerfolg im Trikot der U23 des FC Bayern reichte es zwar nicht für den italienischen Juniorennationalspieler. Trotzdem machte er die Scouts von Como Calcio nachhaltig auf sich aufmerksam und steht nun vor der Unterschrift beim Serie-A-Aufsteiger.

FC Bayern kassiert wohl bis zu 1,5 Millionen Euro

Laut den Informationen des Transferexperten Di Marzio soll sich der FC Bayern, wo Pisano noch einen laufenden Vertrag für die kommende Saison besaß, eine Weiterverkaufsklausel gesichert haben. 40 Prozent eines möglichen künftigen Transfererlöses sollen nach München fließen. Außerdem wird den Bayern wohl auch eine Art Rückkaufsrecht vertraglich zugesichert.

Como Calcio soll angeblich eine feste Ablösesumme von 500.000 Euro für den Mittelstürmer bezahlen. Die Summe kann mit weiteren Boni wohl noch bis auf 1,5 Millionen Euro ansteigen.

Einen Einsatz im Profi-Bereich hat Pisano bis dato noch nicht in seiner Vita stehen. Neben den Spielen als Einwechselspieler in der Regionalliga-Mannschaft des deutschen Rekordmeisters wurde er 2023/2024 vor allem in der A-Jugend der Münchner eingesetzt. Hier kam der Offensivmann auf zwei Tore in sieben Partien.