Verwirrung um letztes Bayern-Angebot für Tah

IMAGO/Goal Sports Images

Jonathan Tah wird beim FC Bayern gehandelt, aber wechselt der Leverkusener noch in diesem Sommer?

Jonathan Tah gilt als Wunschspieler des FC Bayern, angeblich sind sich die Münchner mit dem Nationalspieler sogar schon über einen Wechsel einig, doch Bayer Leverkusen erwies sich zuletzt als harter Verhandlungspartner. Nun ist durchgesickert, wie sehr der Poker um Tah derzeit stockt.

Schon im April dieses Jahres drangen die ersten Gerüchte darüber an die Oberfläche, nach denen der FC Bayern es auf Jonathan Tah von Bayer Leverkusen abgesehen habe, noch während der Vorbereitung auf die Heim-EM, also Ende Mai/Anfang Juni wurden diese immer konkreter. Es hieß, der DFB-Verteidiger und die Münchner seien sich mündlich bereits einig, die Klubs müssten sich nun "nur noch" auf eine Ablöse einigen.

Doch genau hier hakte es zuletzt mächtig, denn bislang kamen Bayer Leverkusen und der FC Bayern nicht auf einen Nenner. Nach einem Angebot vor der EM, das bei rund 20 Millionen Euro inklusive der mittlerweile üblichen Bonuszahlungen gelegen haben soll, erhöhte der Rekordmeister dem Vernehmen nach noch auf rund 25 Millionen Euro (Zusatzzahlungen inkludiert). Das ist allerdings wohl auch schon erschreckend lange her.

Denn wie "Bild" erfahren hat, liegt die letzte Offerte der Bayern-Verantwortlichen mehr als einen Monat zurück. Seitdem hat sich nichts Konkretes mehr getan im Poker um Tah.

Deutlich anders berichtet der "kicker", laut dem die Münchner Chefetage noch Mitte Juli, also vor weniger als zwei Wochen, ihre Offerte erhöht haben soll. Allerdings ist auch hier von einer Summe von 20 Millionen plus fünf Millionen an Boni die Rede. Ein Betrag, der den Leverkusenern definitiv zu gering ist.

Jonathan Tah: FC Bayern buhlt, Bayer Leverkusen will verlängern

Denn wie "Bild" und "kicker" übereinstimmend berichten, sind mindestens 30 Millionen Euro fällig, um den Leverkusener Stammspieler und Leistungsträger loszueisen.

Bei Bayer versucht man derweil den Abwehrspieler, der kürzlich nach dem EM-Urlaub ins Team zurückkehrte, über den Sommer 2025 hinaus zu binden.

Dem Vernehmen nach will man Tah in den Kreis der Topverdiener aufsteigen lassen, zu dem in Leverkusen Florian Wirtz und Patrik Schick mit rund acht Millionen Euro im Jahr gehören.

Doch Tahs Zusage an den FC Bayern, die laut mehren Medien bereits mündlich erfolgt sein soll, macht die Situation für Bayer-Sportchef Simon Rolfes nicht leichter. Rolfes beschwichtigte vom "kicker" zitiert allerdings zuletzt: "Es ist ja nicht der Fall, dass er nicht gerne für Bayer 04 spielt."