Überraschende BVB-Schmerzgrenze im Füllkrug-Poker

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Niclas Füllkrug vom BVB soll in der Premier League Interesse geweckt haben

Nach der Verpflichtung von Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart stehen vier nominelle Mittelstürmer im Kader von Borussia Dortmund. Ein Umstand, den man in Klubkreisen bereits als wenig optimal bezeichnet hat. Die Konsequenz: Mindestens ein Stoßstürmer soll noch veräußert werden. Niclas Füllkrug soll es dabei wohl eher nicht treffen, ausgerechnet der deutsche Fußball-Nationalspieler ist es allerdings, der scheinbar das größte Interesse weckt.

Der englische Erstligist West Ham United soll ein Auge auf Niclas Füllkrug vom BVB geworfen haben. Das berichtete zuletzt "Sky Sports".

Die Londoner planen, sich in diesem Sommer in der Offensive neu aufzustellen. Wunschlösung soll dabei bislang Jhon Duran von Aston Villa gewesen sein, im Poker um den Kolumbianer soll es jedoch grundlegend unterschiedliche Auffassungen über die Höhe der Ablösesumme geben. In der englischen Hauptstadt soll man daher in Füllkrug eine mögliche Alternative ausgemacht haben, heißt es.

Das Portal "onefootball.com" bestätigt diese Informationen nun, präsentiert zudem aber noch einige Details.

Überraschende Behauptung über Mindestforderung des BVB

Demnach haben die Hammers inzwischen "ihr Augenmerk" auf Füllkrug gerichtet, auf dem Weg zu einem perfekten Deal gebe es allerdings noch sehr viel zu erledigen. Das betrifft wohl in erster Linie den Ablösepoker. Zwischen der Summe, die die Borussen verlangen und dem Betrag, den West Ham derzeit zu zahlen bereit wäre, soll noch eine große Diskrepanz liegen.

So weit wenig überraschend, überraschend ist allerdings, womit der Artikel schließt. Angeblich wollen die Dortmunder mit einem Verkauf ihre "ursprüngliche Investition" wieder hereinholen.

Die Schwarzgelben zahlten im Sommer 2023 17 Millionen Euro für die Dienste des gebürtigen Hannoveraners. Dass man den 31-Jährigen, dessen Vertrag noch bis Ende Juni 2026 datiert ist, für diesen Betrag wieder ziehen lässt, dürfte wenig wahrscheinlich sein. Zumal man zuletzt betonte, den Angreifer gerne halten zu wollen.

Da West Ham dem Bericht zufolge sogar noch deutlich unter den Forderungen des BVB liegt, scheint der Deal kaum Aussicht auf Erfolg zu haben.