"Ganz konkretes Interesse" an Kimmich

IMAGO/Mladen Lackovic

PSG will angeblich den Poker um Joshua Kimmich vom FC Bayern intensivieren

Nach nunmehr neun erfolgreichen Jahren im Dress des FC Bayern scheint ein Abgang von Joshua Kimmich zunehmend realistisch. Vor allem dem FC Barcelona und dem französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain wird hartnäckig Interesse nachgesagt. PSG soll sogar bereits konkrete Schritte unternommen haben, um den deutschen Nationalspieler an die Seine zu locken.

"Paris Saint-Germain mischt mit, hat ganz konkretes Interesse an Joshua Kimmich. An einem Wechsel entweder in diesem Sommer oder ablösefrei im Jahr 2025", enthüllt "Sky"-Reporter Florian Plettenberg in "Transfer Update - die Show".

Demnach will die sportliche Führung in der Stadt der Liebe um Trainer Luis Enrique und Klubchef Nasser Al-Khelaifi den 29-Jährigen "unbedingt" von einem Wechsel überzeugen. Beim FC Bayern soll das Interesse bereits hinterlegt sein.

Ob die Feuer der Gerüchteküche allerdings überhaupt so richtig auf Temperaturen kommen werden, hängt dem Bericht zufolge von einem anstehenden Austausch zwischen Kimmich und den Entscheidern des FC Bayern ab.

Der einst als Kapitän der Zukunft bezeichnete Kimmich und der deutsche Rekordmeister sollen dann Gespräche über eine mögliche Fortsetzung der Zusammenarbeit führen.

Abschied vom FC Bayern überhaupt eine Option?

Zuletzt berichtete unter anderem die "Sport Bild", dass sich Kimmich und seine Familie in München ausgesprochen wohlfühlen sollen und der Spieler einen Abschied keineswegs forcieren wird. Der Rechtsfuß wolle sich stattdessen unter Neu-Coach Vincent Kompany beweisen.

Allerdings zählt Kimmich beim FC Bayern zu den absoluten Topverdienern. Da man an der Säbener Straße unbedingt das teils ausufernde Gehaltsgefüge reduzieren will, ist nicht auszuschließen, dass Kimmich zumindest bei einer Verlängerung finanzielle Abstriche machen müsste.

Der Vertrag des EM-Teilnehmers endet allerdings schon im Sommer 2025. Wenn Bayern einen ablösefreien Abschied verhindern will, müsste eine Einigung erzielt werden oder Kimmich in dieser Transferperiode wechseln.