Baumgart hat erste Selke-Entscheidung getroffen

IMAGO/Oliver Ruhnke

Davie Selke (M.) wechselte von Köln nach Hamburg

Vor knapp drei Monaten spielte er selbst noch für den 1. FC Köln in der Bundesliga, am Freitagabend kehrt Davie Selke nun mit seinem neuen Klub Hamburger SV in das RheinEnergieStadion nach Müngersdorf zurück. Mittlerweile hat HSV-Cheftrainer Steffen Baumgart auch schon entschieden, wie er mit seinem neuen Mittelstürmer für dieses brisante Duell umgehen wird.

Nachdem Selke in den letzten Monaten mit Folgen eines Mittelfußbruchs zu kämpfen hatte, den er sich im Bundesliga-Abstiegskampf beim 1. FC Köln zugezogen hatte, galt seine Rückkehr pünktlich zum Start der 2. Bundesliga am Freitag (ab 20:30 Uhr) ohnehin als sehr fraglich.

Mittlerweile steht fest: Der 29-Jährige wird beim Saisonauftakt nicht von Beginn an spielen! Diese Entscheidung hat Cheftrainer Steffen Baumgart getroffen und gegenüber der "Bild" auch schon öffentlich kommuniziert.

"Nein, aktuell sieht es nicht danach aus", meinte der HSV-Coach auf die Frage, ob Sommer-Neuzugang Selke am Freitag in Köln auflaufen werde.

Selke womöglich nicht einmal im HSV-Kader

"Davie hat nach seinem Fußbruch kein Testspiel absolviert. Wer mich kennt, weiß, dass ich Spieler nach Verletzungen nicht direkt in den Wettkampf jage. Natürlich wäre es auch für ihn ein besonderes Spiel", fügte Baumgart hinzu.

Die Entscheidung soll am Montag gefallen sein, nachdem sich die beiden noch vor dem Mannschaftstraining in einem direkten Gespräch ausgetauscht hatten.

Grundsätzlich hat Selke in den vergangenen Tagen zwar ein hohes Trainingspensum mitgehen können. Ohne jegliche Spielpraxis will Baumgart seinen Offensivspieler aber nicht ins kalte Wasser werfen. Zumindest nicht von Beginn an, wie der 52-Jährige klarstellte: "Ein Risiko werde ich nicht eingehen. Er sitzt maximal auf der Bank und könnte höchstens einen Joker-Einsatz bekommen – wenn er denn im Kader ist. Das werden wir sehr kurzfristig entscheiden. Es geht nicht nur um dieses Spiel für Davie, sondern um eine ganze Saison."

Selke war im Juni ablösefrei vom 1. FC Köln zum Zweitliga-Konkurrenten Hamburger SV gewechselt.