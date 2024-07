FC Chelsea macht bei DFB-Star Ernst

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Maximilian Beier (r.), hier neben Bayern-Star Leroy Sané

Maximilian Beier hat bei der zurückliegenden Fußball-Europameisterschaft in Deutschland zwar nur einen Kurzeinsatz gegen die Schweiz zu Buche stehen, gilt bei zahlreichen Top-Klubs aus Europa aber dennoch als heiß begehrt. Dass der 21-Jährige über den Transfersommer hinaus bei Bundesligist 1899 Hoffenheim verbleibt, ist wohl so gut wie ausgeschlossen.

Das zumindest vermeldete "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg, der zudem von konkreten Angeboten aus der englischen Premier League für den deutschen Nationalspieler berichtete.

Demnach soll vor allem der FC Chelsea an dem Stürmer interessiert sein, soll mit einem schriftlichen Angebot an die Spielerseite herangetreten sein. Auch Aston Villa aus der Premier League gilt als ernsthaft interessiert an Beier, der in der abgelaufenen Bundesliga-Saison mit 16 Toren in 33 Spielen vollends überzeugt hatte.

Direkte Verhandlungen zwischen der TSG Hoffenheim und den potenziellen Abnehmern von der Insel soll es nach derzeitigem Stand aber noch keine gegeben haben, weshalb sich die Angelegenheit wohl noch bis zu zwei Wochen hinauszögern könnte.

Hoffenheim-Verbleib von Beier mittlerweile sehr unwahrscheinlich

Außerdem sollen noch zwei nicht näher definierte Auslandsanfragen für Beier hinzugekommen sein, hieß es in dem "Sky"-Bericht weiter. Auch der italienische Rekordmeister Juventus Turin sowie der deutsche Meister Bayer Leverkusen wurden schon als mögliche Abnehmer für den Torjäger gehandelt, der für festgeschriebene Ablösesumme von 30 Millionen Euro zu haben sein soll.

Dass der Durchstarter des letzten Jahres noch weiter im Kraichgau verbleiben wird, davon wird mittlerweile nicht mehr ausgegangen. Viel wahrscheinlicher ist es, dass einer der vielen Interessenten die Ausstiegsklausel für Beier ziehen und ihn aus seinem bis 2027 angelegten Vertrag bei den Hoffenheimern herauskaufen wird.