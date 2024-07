Sitzt Kimmich seinen Vertrag beim FC Bayern aus?

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Die Zukunft von Joshua Kimmich beim FC Bayern ist unklar

Ein Abschied von Joshua Kimmich vom FC Bayern wurde in den vergangenen Wochen immer konkreter. Doch offenbar denkt der Nationalspieler zumindest in diesem Sommer nicht an einen Wechsel.

Wie "Le Parisien" berichtet, ist ein Abschied vom FC Bayern für Kimmich in diesem Transferfenster keine Option. Demnach will der Allrounder seinen Vertrag in München aussitzen und sich für den Sommer 2025 alle Wechseloptionen offen halten.

Wie es weiter in dem Bericht heißt, ist Paris Saint-Germain aber weiter scharf auf eine Verpflichtung von Kimmich - ab liebsten noch zur kommenden Saison.

Neben dem 19 Jahre alten João Neves, dessen Wechsel von Benfica SL zu PSG bevorsteht, wollen die Franzosen einen weiteren erfahrenen Mittelfeldspieler unter Vertrag nehmen, so die Zeitung. Wunschtransfer für diese Position sei Kimmich.

PSG arbeite seit mehreren Monaten an einer Verpflichtung. Gespräche mit den Verantwortlichen des FC Bayern aus dem Januar seien zuletzt fortgesetzt worden. Der deutsche Rekordmeister sei aktuell durchaus offen für einen Verkauf, da man einen ablösefreien Wechsel im Sommer 2025 vermeiden will.

Die Pariser dürften aber weder in diesem noch im kommenden Jahr gute Chancen auf eine Kimmich-Verpflichtung haben. "Le Parisien" zufolge ist Frankreich nicht das bevorzugte Ziel des 29-Jährigen. Vielmehr komme ein Wechsel nach England oder Spanien in Frage.

Über das Interesse von PSG an Kimmich wird seit Wochen berichtet. "Paris Saint-Germain mischt mit, hat ganz konkretes Interesse an Joshua Kimmich. An einem Wechsel entweder in diesem Sommer oder ablösefrei im Jahr 2025", enthüllt "Sky"-Reporter Florian Plettenberg am Montag bei "Transfer Update - die Show".

Kimmich-Verlängerung beim FC Bayern ein Thema?

Zuletzt berichtete unter anderem die "Sport Bild", dass sich Kimmich und seine Familie in München ausgesprochen wohlfühlen sollen und der Spieler einen Abschied keineswegs forcieren wird. Der Rechtsfuß wolle sich stattdessen unter Neu-Coach Vincent Kompany beweisen.

Allerdings zählt Kimmich beim FC Bayern zu den absoluten Topverdienern. Da man an der Säbener Straße unbedingt das teils ausufernde Gehaltsgefüge reduzieren will, ist nicht auszuschließen, dass Kimmich zumindest bei einer Verlängerung finanzielle Abstriche machen müsste.