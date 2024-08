Bestätigt! Pechvogel verlässt den FC Schalke 04

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Leo Greiml (M.) verlässt den FC Schalke 04

In zwei Jahren beim FC Schalke 04 absolvierte Leo Greiml nur sieben Pflichtspiele für die Profis der Königsblauen. Nun ist das Kapitel in Gelsenkirchen für den verletzungsanfälligen Innenverteidiger beendet.

Wie der FC Schalke 04 am Donnerstag bekanntgab, wechselt Greiml in die Niederlande und schließt sich NAC Breda an. Beim Eredivisie-Klub unterschrieb er einen Vertrag bis 2026.

"Wir haben mit Leo zu Beginn der Vorbereitung offen über die Ausgangslage gesprochen. Auch wenn wir ihm auf Schalke nur wenig Spielzeit in Aussicht stellen konnten, hat er sich in den vergangenen Wochen auf und neben dem Platz von seiner besten Seite präsentiert", sagte Sportdirektor Marc Wilmots.

Der Belgier ergänzte: "Umso mehr freuen wir uns für Leo, dass er nun bei NAC Breda eine neue Chance erhält. Für die private und sportliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute."

Greiml hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit schweren Knieverletzungen zu kämpfen.

Schon vor seinem Wechsel von Rapid Wien zum FC Schalke im Sommer 2022 laborierte Greiml an einem Kreuzbandriss im rechten Knie. In der Vorbereitung zur vergangenen Saison riss er sich erneut das Kreuzband. Dazwischen hatte er mit einer Meniskusverletzung zu kämpfen.

Insgesamt stand Greiml erst in sieben Pflichtspielen für die Schalke-Profis auf dem Platz. Hinzu kommen acht Partien für die Reservemannschaft. Seinen letzten Einsatz unter Wettkampfbedingungen hatte der Abwehrspieler im Frühling 2023.

Greiml zum Vorbereitungsstart des FC Schalke 04 fit

Hoffnungen machte zuletzt die Vorbereitung des FC Schalke 04 für die zweite Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Greiml meldete sich passend zum Vorbereitungsstart fit und kam sogar in zwei Testspielen zum Einsatz.

"Ich war leider ein Jahr draußen, aber jetzt geht es mir wieder gut. Ich habe bisher jede Einheit mitgemacht", hatte Greiml zuletzt bei "Laola1.at" betont.

Greimls Vertrag beim FC Schalke 04 wäre noch bis 2025 gültig gewesen. Wie hoch die Ablöse ist, ist bislang nicht bekannt.