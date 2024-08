BVB bestätigt nächsten Sommer-Transfer

IMAGO/Sebastian Bach

Der deutsche Nationalspieler Pascal Groß kehrt in die Bundesliga zurück

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat nach den Transfers von Waldemar Anton und Serhou Guirassy (beide VfB Stuttgart) erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der BVB bestätigte am Donnerstagvormittag den Wechsel von Nationalspieler Pascal Groß.

Seit Wochen wurde spekuliert, nun hat Champions-League-Finalist Borussia Dortmund Nägel mit Köpfen gemacht: Der BVB verpflichtet DFB-Auswahlspieler Pascal Groß von Brighton & Hove Albion. Der 33-Jährige erhält beim Revierklub einen Zweijahresvertrag bis 2026, wie Schwarz-Gelb mitteilte.

Groß hatte die Bundesliga im Sommer 2017 in Richtung England verlassen, seither lief er für den Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion auf. Auf der Insel etablierte sich der zentrale Mittelfeldspieler in den folgenden Jahren als Stammkraft, insgesamt kam er auf beeindruckende 228 Partien im Oberhaus, in denen ihm 75 direkte Torbeteiligungen gelangen.

Im September 2023 wurde man dann auch beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) auf Groß aufmerksam, seither kommt der Mittelfeldspieler auf acht Länderspiele. Auch bei der Heim-EM zählte er zum Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Groß outet sich als langjähriger BVB-Fan

"Pascal hat sich in den vergangenen Jahren zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt. Er wird uns stabiler und flexibler machen, uns mit seiner Erfahrung helfen und als Führungsspieler einen sehr positiven Einfluss haben. Dass er schon seit vielen Jahren BVB-Fan ist und sich früh klar zu unserem Klub bekannt hat, freut uns sehr", wird Borussia Dortmunds neuer Geschäftsführer Lars Ricken in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Der Neuzugang betonte: "Ich freue mich sehr auf den BVB. Für mich ist dieser Wechsel einfach eine Riesensache, denn ich bin ja schon Dortmund-Fan, seit ich ein kleiner Junge bin. Ich werde versuchen, mit meiner Art und Weise das Vertrauen des Klubs zurückzahlen und kann es nicht erwarten, im Signal Iduna Park mit meinen neuen Teamkollegen vor den BVB-Fans zu spielen und mit allen gemeinsam daran zu arbeiten, dass wir unsere großen Ziele erreichen."

Medienberichten zufolge zahlt der BVB inklusive Bonuszahlungen knapp unter zehn Millionen Euro für Pascal Groß, der nun den Konkurrenzkampf im zentral-defensiven Mittelfeld erheblich ankurbeln wird.