Spektakuläre Rückkehr? Topklub hält Tür für Tuchel offen

IMAGO/M.Deines/M.i.S.

Thomas Tuchel musste seinen Posten beim FC Bayern räumen

Den FC Bayern musste Thomas Tuchel nach der Saison 2023/24 verlassen. Wo und wann es für den Trainer weitergeht, ist noch völlig offen. Durchaus Hoffnungen darf er sich auf eine Rückkehr in die Premier League machen. Dort soll er bei einem der größten Klubs auf Platz eins der Backup-Liste stehen.

Bei zahlreichen europäischen Topklubs stellte sich gegen Ende der vergangenen Saison die Trainerfrage. Bei nahezu all diesen Klubs kursierte in der Gerüchteküche auch der Name Thomas Tuchel. Untergekommen ist der Ex-Bayern-Coach letztlich aber weder beim FC Barcelona noch beim FC Chelsea, dem FC Liverpool oder auch Manchester United.

Derzeit spricht daher vieles für ein Sabbatjahr des 50-Jährigen - wenn er nicht wie in München mitten in der Saison erneut zu einer "Rettermission" gerufen wird. Dieses Szenario ist keinesfalls ausgeschlossen, denn laut "Daily Mail"-Informationen ist Tuchel zumindest bei ManUnited nach wie vor Thema.

Tuchel verhandelte schon mit Manchester United

Der englische Rekordmeister verhandelte bereits vor einigen Wochen mit dem Ex-Bayern-Trainer, entschied sich etwas überraschend aber doch dazu, den Vertrag von Erik ten Hag noch einmal zu verlängern. Sollte die Mannschaft unter dem Niederländer aber auch in der Saison 2024/25 spielerisch enttäuschen und weit hinter den Ansprüchen hinterher hinken, könnte ten Hags Entlassung erneut diskutiert werden.

In diesem Fall würde wohl Tuchels Telefon klingeln. Der Deutsche sei der erste Ersatzkandidat auf der United-Liste, berichtet das englische Boulevard-Blatt. Tuchels hervorragender Ruf und seine unmittelbare Verfügbarkeit machen ihn zwangsläufig zum Top-Anwärter, sollte tatsächlich während der Saison ein Nachfolger für ten Hag gesucht werden, heißt es.

Erik ten Hag rettet Job im Saisonfinale

Ob es dazu kommt, ist noch nicht abzusehen. Fakt ist aber, dass ten Hag schon in der letzten Saison gewaltig wackelte. Seine Vertragsverlängerung beim englischen Rekordmeister kam für viele aus dem Nichts.

Fans und Experten forderten zuvor immer wieder lautstark den Rauswurf des Niederländers, der seinen Job wohl nur retten konnte, weil er mit seinem Team am Ende den FA Cup gewann. Die Premier-League-Saison beendete United auf einem desaströsen achten Platz.