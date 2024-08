Bayern-Bosse mit deutlicher Forderung an die Konkurrenz

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Jan-Christian Dreesen vom FC Bayern stellt eine Forderung an die Bundesliga-Konkurrenz

Mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund, VfB Stuttgart, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt sowie dem FC Augsburg verbringen nur sechs Bundesligisten ihre Sommer-Vorbereitung im Ausland außerhalb Europas. Der Münchner Vorstandschef Jan-Christian Dreesen fordert weitere Teams zu Marketingreisen in in attraktive Fußball-Märkte wie Asien oder Amerika auf.

Am Donnerstag kam der Tross des FC Bayern für die Audi Summer Tour in Südkorea an. Im rund 30 Grad heißen Seoul muss Cheftrainer Vincent Kompany unter erschwerten Bedingungen das Training vorantreiben. Hinzu kommen für die Offiziellen und Profis zahlreiche Marketingtermine und ein Testspiel im ausverkauften World Cup Stadium gegen Tottenham Hotspur.

Kurz nach der Ankunft in der südkoreanischen Hauptstadt stand für den Münchner Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen ein erster Pressetermin an. Dort erneuerte der 56-Jährige seine Forderung, dass in den kommenden Jahren mehr Klubs aus der deutschen Bundesliga ihre Trainingslager in Asien oder Amerika veranstalten.

FC Bayern: Marketingreisen "Teil unseres Geschäftes"

"Natürlich ist eine Saisonvorbereitung zu Hause einfacher. Natürlich ist das Strapaze. Aber es ist Teil unseres Business", sagte der gebürtige Ostfriese nach dem elfstündigen Nachtflug in einer Medienrunde. Nur der deutsche Rekordmeister Borussia Dortmund, VfB Stuttgart, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und der FC Augsburg veranstalteten in diesem Sommer Marketingreisen.

Alle großen Klubs in Europa seien im Sommer in der Welt unterwegs, betonte Dreesen. Es sei "Teil unseres Geschäftes" und gehöre zu den Bemühungen um potentielle Sponsoren und neue Märkte dazu. Auch Finanzvorstand Michael Diederich äußerte erneut Kritik an den ausbleibenden Reisen vieler Mannschaften.

"Der deutsche Fußball ist auch ein Stück weit Solidargemeinschaft. Und um dieses Produkt attraktiv zu machen, muss jeder seinen Beitrag leisten. Wir leisten dafür einen sehr großen Beitrag", erklärte der 58-Jährige, der zuletzt bereits gegen Bayer Leverkusen stichelte.