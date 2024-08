Bayern-Abschied? ManUnited trifft Mazraoui-Entscheidung

IMAGO/Oliver Kaelke/DeFodi Images

Noussair Mazraoui wird den FC Bayern verlassen

Der Wechsel von Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui vom FC Bayern zu Manchester United scheint nahezu perfekt. Aus Nordengland hat den Defensivspieler nun offenbar eine eindeutige Botschaft erreicht.

Wie Transfer-Experte Santi Aouna berichtet, haben die Red Devils den Bayern-Star inzwischen informiert, dass man den Transfer vollziehen wolle.

Mazraoui weilt derzeit noch mit seinen Münchner Kollegen in Südkorea, wo der FC Bayern seine Summer Tour abhält. Der Marokkaner stehe aber auf Abruf bereit und könnte die Asien-Tour vorzeitig verlassen, um sich seinem neuen Klub anzuschließen, heißt es.

Dass sich der Nationalspieler nicht schon längst in Manchester aufhält, liegt an der Personalie Aaron Wan-Bissaka. ManUnited will den Außenverteidiger zunächst verkaufen, um einen Kaderplatz für Mazraoui frei zu machen.

Wan-Bissaka soll sich laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg bereits mit West Ham United auf einen Vertrag verständigt haben. Die Verhandlungen zwischen den beiden Premier-League-Klubs sind aber noch nicht abgeschlossen.

FC Bayern könnte 25 Millionen Euro einnehmen

Die Londoner hätten demnach lediglich zwölf Millionen Euro für den United-Star geboten, dort liegt die Preisvorstellung bei etwa 21 Millionen Euro.

West Ham hatte zuvor auch großes Interesse an Noussair Mazraoui gezeigt, zu einer Einigung kam es letztlich aber nicht. Manchester United stieg daraufhin in den Transfer-Poker ein und erreichte eine schnelle Übereinkunft mit dem FC Bayern

Den Münchnern winkt eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen. Der FC Bayern hatte Mazraoui einst 2022 ablösefrei von Ajax Amsterdam verpflichtet, der Rechtsfuß konnte die in ihn gesetzten Erwartungen aber nur selten erfüllen.

In diesem Sommer galt er deshalb frühzeitig als Streichkandidat. Dem FC Bayern bringt er nun ein üppiges Transferplus ein.