Geraerts begründet den Schalker Torwart-Hammer

IMAGO/Ralf Treese/DeFodi Images

Karel Geraerts hat die Torwart-Frage auf Schalke beantwortet

Diese Meldung hatte es in sich! Am Donnerstag sickerte bereits durch, dass sich Cheftrainer Karel Geraerts auf Justin Heekeren als neue Nummer eins im Tor des FC Schalke 04 festgelegt hatte. Am Freitag bestätigte der S04-Coach seine Auswahl dann auch ganz offiziell und erklärte, warum er sich für den 23-Jährigen statt Sommer-Neuzugang Ron-Thorben Hoffmann entschieden hatte.

"Die Entscheidung war 51 zu 49 Prozent. Es war keine einfache Entscheidung, das ist ganz klar", meinte der Schalker Trainer einen Tag vor dem ersten Saisonspiel in der 2. Bundesliga gegen Eintracht Braunschweig (ab 20:30 Uhr).

Zuletzt war allgemein angenommen worden, dass Hoffmann den Vorzug vor Heekeren erhalten würde, der in der letzten Halbserie noch als Leihspieler bei Patro Eisden Maasmechelen in der zweiten belgischen Liga aktiv war.

"Am Ende war die Leistung, die Justin in der Vorbereitung gezeigt hat, sehr gut. Ich habe seine Entwicklung in den letzten sechs Monaten in Mechelen auch verfolgt, die war auch sehr gut. Für mich ist er jetzt bereit für den nächsten Step", meinte Geraerts über Heekeren, der vor zwei Jahren vom Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen nach Gelsenkirchen gekommen war.

Auf Nachfrage führte Schalkes Übungsleiter aus, was letztlich den Ausschlag zugunsten Heekerens und gegen Hoffmann gegeben hat: "Justin hat das Momentum genutzt. Beide waren bereit und sehr gut. Wenn für mich etwas nicht klar und deutlich ist, höre ich auf mein Gefühl. [...] Justin hat jetzt all mein Vertrauen, in die Saison zu starten, weil er mich von seinen Qualitäten überzeugt hat."

Geraerts ist seinem Gefühl gefolgt

Bis dato bringt der S04-Schlussmann fast keine Profi-Erfahrung in Deutschland mit, hat erst zwei Zweitliga-Einsätze in seiner Vita stehen. Für Geraerts ist das aber kein Problem, wie er betonte: "Ich mache mir keine Sorgen, weil ich von Justin überzeugt bin. Sonst hätte ich diese Entscheidung nicht getroffen, das ist ganz klar. Ich arbeite immer so: Wenn ich etwas sehe auf dem Trainingsplatz und davon überzeugt bin, folge ich auch meinem Gefühl - ganz klar."

Die Entscheidung, Ex-Bayern-Torwart Hoffmann vorerst nicht einzusetzen, sei dem 24-Jährigen am Donnerstag kommuniziert worden. "Natürlich war das keine gute Nachricht, die ich ihm überbracht habe. Aber er hat gut reagiert. Wir müssen auch ganz klar sagen, dass Ron-Thorben ein guter Torwart ist", meinte S04-Coach Geraerts, der mit den Königsblauen seine erste Sommer-Vorbereitung absolviert hatte.