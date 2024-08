Bundesliga-Klub heiß auf Ex-BVB-Profi Wolf?

IMAGO/Bagu Blanco / PRESSINPHOTO

Marius Wolf hat den BVB verlassen

Marius Wolf befindet sich nach seinem Abschied von Borussia Dortmund noch auf Vereinssuche. Dem Ex-BVB-Profi könnte sich offenbar eine Tür innerhalb der Fußball-Bundesliga öffnen.

Das Portal "Ligainsider" will wissen, dass sich der FC Augsburg um eine Verpflichtung von Wolf bemüht.

Es sei "mit einer zeitnahen Entscheidung" in der Personalie zu rechnen, heißt es weiter. Ob sich der Rechtsverteidiger ein Engagement bei den bayrischen Schwaben vorstellen kann, geht aus dem entsprechenden Bericht nicht hervor.

BVB-Abschied von Marius Wolf

Wolf stand die vergangenen sechs Jahre bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Der BVB hatte den 29-Jährigen einst von Eintracht Frankfurt losgeeist. Wolf wurde zwischenzeitlich an Hertha BSC sowie den 1. FC Köln weiterverliehen. In diesem Sommer trennten sich die Wege dann endgültig.

"Ihn reizt auch die Möglichkeit, vielleicht im Ausland noch eine neue Erfahrung zu sammeln", sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl im Mai gegenüber den "Ruhr Nachrichten" über Wolf.

Der Rechtsverteidiger richtete sich in den Sozialen Medien an die BVB-Fans. "Dieser Verein hat meinen Lebenstraum erfüllt", schwärmte Wolf, für den sich ein neues Kapitel in seiner Karriere öffnen wird. Wohin es den fünffachen Nationalspieler zieht, bleibt jedoch vorerst noch abzuwarten.

FC Augsburg offenbar auf Rechtsverteidiger-Suche

"Ligainsider" zufolge will sich der FC Augsburg in der laufenden Transferperiode noch auf der rechten Abwehrseite verstärken. Kevin Mbabu ist nach der Leihe in der Vorsaison zurück beim FC Fulham. Robert Gumny fehlt aufgrund seines Kreuzbandanriss' vorerst noch. Henri Koudossou ist dagegen nach seinem Gastspiel beim ADO Den Haag zurück bei den Fuggerstädtern.

Der FC Augsburg startet am 18. August mit der Erstrundenpartie gegen den FC Viktoria Berlin in die neue Pflichtspielsaison.