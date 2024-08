Schlotterbeck bekennt sich zum BVB

IMAGO/Guido Kirchner

Nico Schlotterbeck hat mit dem BVB viel vor

In der letzten Saison hat sich Nico Schlotterbeck mit Top-Leistungen bei Borussia Dortmund angeblich bis auf das Radar von Real Madrid gespielt. Der Innenverteidiger hat sich nun trotz aller Spekulationen zum BVB bekannt.

"Ich hab mich mit dem Klub so identifiziert, dass ich Lust habe auf die dritte Saison - und auch auf die vierte oder fünfte - habe. Ich freue mich, hier zu spielen. Das ist eine Ehre, das weiß ich", sagte der 24-Jährige am Freitag im Trainingslager in Bad Ragaz gegenüber "Sky".

In Dortmund besitzt der Nationalspieler noch einen Vertrag bis 2027. Spanischen Medienberichten zufolge soll Real-Chefscout Juni Calafat zuletzt gleichwohl ein Auge auf den Linksfuß geworfen haben.

Schlotterbeck konzentriert sich aber nur auf den BVB. Das gelte auch für die kommenden Jahre, stellte er klar. Selbst eine vorzeitige Vertragsverlängerung schloss er nicht aus. "Ich bin ganz happy hier beim BVB, wir müssen die nächsten Wochen schauen", sagte der Defensivspieler dazu.

Für den Ex-Freiburger bricht bei der Borussia nach dem Abschied von Mats Hummels allerdings eine neue Zeitrechnung an.

BVB baut in der Abwehr um

"Es ist etwas anderes. Mir fehlt da eine kleine Stütze. Mats hat mir in den letzten Jahren viel mitgegeben, sodass ich vielleicht irgendwann in seine Fußstapfen treten kann - obwohl die sehr groß sind", sagte Schlotterbeck.

Es gelte nun, die verlorenen Führungsqualitäten intern auf mehrere Schultern zu verteilen. "Wenn ich eine davon bin, dann bin ich ganz happy", bot sich der Abwehr-Hüne an.

Nach der Verpflichtung Waldemar Anton und dem Fitness-Wandel von Niklas Süle sieht sich Schlotterbeck auf seiner Position derweil unverändert starker Konkurrenz ausgesetzt. Seinen Anspruch auf einen Stammplatz formulierte er dennoch klar.

"Ich sehe mich auf dem Platz. Ich habe auch die letzten zwei Jahre mit Niklas und Mats einen guten Konkurrenzkampf gehabt und fast immer gespielt. Ich bin keiner, der sich verstecken muss", so der EM-Fahrer.