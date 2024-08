Füllkrug-Transfer schon in den nächsten Tagen?

IMAGO/Steinbrenner

Niclas Füllkrug darf den BVB offenbar verlassen

Der Wechsel von BVB-Stürmer Niclas Füllkrug zu West Ham United nimmt Formen an. Nach einer Sitzung der Chefetage von Borussia Dortmund arbeitet man nun konstruktiv auf einen Transfer hin.

Wie "Sky" berichtet, saßen Geschäftsführer Lars Ricken, Trainer Nuri Sahin und Sportdirektor Sebastian Kehl am Donnerstag im Trainingslager in Bad Ragaz bis in die Nacht zusammen, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

Am Freitag habe die BVB-Führung schließlich ein offizielles Gegenangebot an den interessierten Premier-League-Klub gesendet. In der Sache pocht der Revierklub weiter auf die eigene Preisvorstellung.

Laut "Sky" fordert die Borussia 30 Millionen Euro all-in für Füllkrug. 25 Millionen Euro sollen als Sockelablöse fließen, fünf Millionen Euro könnten als Bonuszahlungen hinzukommen. Das letzte Angebot aus London soll hingegen nur 25 Millionen Euro inklusive Boni betragen haben.

Inzwischen soll bei allen Parteien aber Optimismus mit Blick auf die weiteren Gespräche vorherrschen. Schon in den nächsten Tagen könnte eine Einigung erfolgen, heißt es.

Beim BVB bald nur noch Ersatzspieler?

Füllkrug war erst im vergangenen Sommer von Werder Bremen zu den Westfalen gewechselt. Die Dortmunder sollen damals rund 17 Millionen Euro nach Norddeutschland überwiesen haben. Der 31-Jährige besitzt beim BVB noch einen Vertrag bis 2026.

Bei West Ham United winkt dem Nationalspieler derweil ein Kontrakt bis 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr. "Bild" zufolge baggerten die Hammers bereits letztes Jahr um den Mittelstürmer.

Füllkrug soll sich für den möglichen Wechsel bereits Rückendeckung von Bundestrainer Julian Nagelsmann geholt haben.

Für Nagelsmann steht demnach fest, dass der Goalgetter durchaus realistische Chancen auf einen Stammplatz in der Nationalmannschaft haben wird, wenn er in England spielt.

In Dortmund droht ihm nach dem Transfer von Serhou Guirassy hingegen nur noch die Rolle des Backups.