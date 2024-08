Füllkrug vor Abschied: BVB erzielt Einigung mit West Ham

IMAGO/Steinbrenner

Niclas Füllkrug darf den BVB offenbar verlassen

Der Wechsel von BVB-Stürmer Niclas Füllkrug zu West Ham United ist offenbar so gut wie perfekt. Die beiden Klubs sollen sich inzwischen auf einen Transfer geeinigt haben.

Wie "Sky" am Freitagabend berichtet, ist es in den Gesprächen zwischen den Hammers und Borussia Dortmund zu einem Durchbruch gekommen.

Im Laufe des Tages hatte die BVB-Führung angeblich zunächst ein offizielles Gegenangebot an den interessierten Premier-League-Klub gesendet. In London habe man sich nun dazu entschieden, den Vorschlag aus Dortmund anzunehmen, so der Bericht.

Laut "Sky" zahlt West Ham 26 Millionen Euro für Füllkrug, vier Millionen Euro könnten über Bonuszahlungen dazukommen. Lediglich bei der Ausgestaltung der Bonusbedingungen gebe es noch Gesprächsbedarf.

Sobald die letzten Differenzen behoben sind, wird der Mittelstürmer nach England reisen. Noch in dieser Woche könnte Füllkrug bei seinem neuen Klub aufschlagen.

Beim BVB bald nur noch Ersatzspieler?

Beim BVB schaut man sich nach "Sky"-Infos bereits nach Alternativen um. Erste Gespräche hätten demnach schon stattgefunden.

Füllkrug war erst im vergangenen Sommer von Werder Bremen zu den Westfalen gewechselt. Die Dortmunder sollen damals rund 17 Millionen Euro nach Norddeutschland überwiesen haben. Der 31-Jährige besitzt beim BVB noch einen Vertrag bis 2026.

Bei West Ham United winkt dem Nationalspieler derweil ein Kontrakt bis 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr. Rund drei Millionen Euro netto soll er dort künftig einstreichen. "Bild" zufolge baggerten die Hammers bereits letztes Jahr am Angreifer.

Füllkrug soll sich für den möglichen Wechsel bereits Rückendeckung von Bundestrainer Julian Nagelsmann geholt haben.

Für Nagelsmann steht demnach fest, dass der Goalgetter durchaus realistische Chancen auf einen Stammplatz in der Nationalmannschaft haben wird, wenn er in England spielt.