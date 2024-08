Andrich kommentiert Bayern-Gerüchte um Tah

IMAGO/Laurent SANSON

Robert Andrich geht in seine vierte Saison im Bayer-Trikot

Noch immer ist der Verbleib von Abwehrchef und Führungsspieler Jonathan Tah beim Deutschen Fußball-Meister Bayer Leverkusen sehr ungewiss. Seit Wochen steht ein möglicher Wechsel zum FC Bayern im Raum. Das Thema ist bei der Werkself weiterhin präsent, auch Teamkollege Robert Andrich äußerte sich nun dazu.

Gegenüber dem "kicker" meinte der deutsche EM-Fahrer zur ungewissen Zukunft seines Mannschaftskollegen: "Um den Typen wäre es schade. Jona würde uns definitiv fehlen. Als Spieler ist er vor allem vergangene Saison unfassbar gereift, als Persönlichkeit ist er unheimlich wichtig für die Kabine."

Andrich glaube aber daran, dass auch der Innenverteidiger in Leverkusen nicht unersetzbar wäre, fügte hinzu: "Natürlich wissen wir, dass der Typ Jonathan Tah der Mannschaft schon abgehen würde. Doch ich bin guter Dinge, dass wir es ohne ihn auch gut hinkriegen würden. Aber vielleicht bleibt er ja auch …"

Der 29-Jährige selbst blickt auf eine sehr starke Saison im Bayer-Trikot zurück, stand für die Werkself insgesamt in 45 Pflichtspielen auf dem Feld. Für das kommende Spieljahr hat er sich individuell und mannschaftlich vorgenommen, an die Sensationssaison der Leverkusener anzuknüpfen.

Andrich blickt auf den FC Bayern

"Es ist schon unser Anspruch, die Leistung zu bestätigen. Wir haben uns erarbeitet, dass wir zu den Favoriten gehören. Also wollen wir uns wieder auf dieses Niveau heben, wie vergangene Saison relativ schnell eine vergleichbare Konstanz reinbekommen", meinte der Mittelfeldspieler, der bei den Rheinländern in seine vierte Saison starten wird.

Für Andrich gehe es zunächst darum, "die Dinge, die uns stark gemacht haben, die Basics, auf den Platz zu bringen".

Im Kampf um die mögliche Titelverteidigung in der Bundesliga hat der gebürtige Potsdamer als vor allem den entthronten Meister FC Bayern auf dem Zettel: "Sie werden von Anfang an zeigen wollen, dass es diese Saison nur über sie geht. Dann wird man sehen, wie gut es mit dem neuen Trainer und den neuen Spielern fruchtet. Vom Papier her haben sie erst mal sehr, sehr viel gemacht. Doch was das bewirkt, kann man jetzt noch nicht beurteilen", so Andrich mit Blick auf den deutschen Rekordmeister aus München.