Matthäus prophezeit drei weitere BVB-Transfers

IMAGO/Steinbrenner

Lothar Matthäus spricht über die Transferpolitik des BVB

Bei Borussia Dortmund tut sich auch in diesem Sommer personell wieder einiges. Nach dem Abgang von Niclas Füllkrug rechnet Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus mit drei weiteren BVB-Transfers.

Der 63-Jährige geht zum einen fest davon aus, dass sein DFB-Teamkollege Maximilian Beier von 1899 Hoffenheim in Füllkrugs Fußstapfen in Dortmund treten wird. "Ich glaube, dass man bei Beier schon sehr weit ist und ich glaube, dass er kommt. Sonst hätte man Füllkrug wahrscheinlich nicht gehen lassen", schrieb Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne.

Den Transfer des 31 Jahre alten Routiniers zu West Ham United könne er "nachvollziehen", urteilte der Weltmeister von 1990. "Füllkrugs Abschied bedeutet zwar einen Verlust für den BVB und die Bundesliga, aber er schafft Platz für neue Spieler wie Beier. Der Jungnationalspieler ist zudem flexibler einsetzbar."

Bereits unter Dach und Fach ist beim BVB zudem die Verpflichtung von Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart. "Füllkrug war ein Strafraumspieler, beileibe kein schlechter Fußballer, aber Guirassy kann sich auch mal im Eins gegen Eins durchsetzen wie es zum Beispiel in Leverkusen Victor Boniface macht", erklärte Matthäus. "Wenn Guirassy in seinen ersten zwei, drei Spielen vier Tore schießt, kann er schnell der neue Publikumsliebling werden."

Zwei Stars vor dem Abgang beim BVB?

Auf der Abgangsseite könnte sich beim BVB nach Matthäus' Ansicht ebenfalls noch etwas tun. "Ich könnte mir vorstellen, dass Donyell Malen oder Karim Adeyemi den Verein noch verlassen, denn man muss schließlich auch Einnahmen erwirtschaften", so seine Einschätzung.

Angesichts der aktuellen Personalpolitik mache er sich "weniger Sorgen als in den letzten Jahren" um den BVB, schrieb Matthäus.

Es sei unter dem neuen Trainer Nuri Sahin "eine klarere Qualifikation für die Champions League" möglich als in der Vorsaison. "Ich glaube nicht, dass man von Sahin gleich die Meisterschaft erwartet, aber spektakulären Fußball mit viel Ballbesitz und Kontrolle."