ManUnited gibt bei Bayern-Duo nicht auf

Verlassen Matthijs de Ligt (r.) und Noussair Mazraoui (l.) den FC Bayern?

Der FC Bayern hat offenbar eine erste Doppel-Offerte von Manchester United für die Abwehrspieler Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui abgelehnt. Die Red Devils stecken aber nicht auf und wollen wohl bald wieder an der Säbener Straße vorstellig werden.

Laut Journalist Fabrizio Romano ist Manchester United bereit, mit dem FC Bayern erneut über die Transfers von Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui zu verhandeln.

"The Athletic" hatte in der vergangenen Woche von einer Doppel-Offerte des amtierenden FA-Cup-Siegers berichtet. Der FC Bayern soll das besagte Angebot aber abgelehnt haben. Eine konkrete Summe wurde in diesem Zusammenhang nicht genannt.

Manchester United soll sich selbst bereits mit de Ligt und Mazraoui einig sein. Romano schreibt von Verträgen bis 2029 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Die Spielerseite soll weiterhin optimistisch sein, dass sich der FC Bayern und Manchester United noch einig werden. De Ligt und Mazraoui haben in Person von Rafaela Pimenta denselben Spielerberater.

FC Bayern will noch Spieler verkaufen

Der FC Bayern will sich in der laufenden Transferperiode noch von Spielern trennen, um seinerseits noch einmal zuschlagen zu können. Der Verein habe schließlich "keinen Geldscheißer", wie es Ehrenpräsident Uli Hoeneß zuletzt auf den Punkt brachte und damit auch ein klares Signal an Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund sendete.

De Ligt und Mazraoui werden schon länger mit Manchester United in Verbindung gebracht. Die beiden Verteidiger waren jeweils 2022 zum FC Bayern gewechselt. Mazraoui besitzt beim deutschen Rekordmeister noch einen Vertrag bis 2026, de Ligt ein Jahr länger bis 2027.

Das Transferfenster ist sowohl in der Fußball-Bundesliga als auch in der Premier League noch bis zum 30. August geöffnet. Manchester United ist wohl fest entschlossen, das Bayern-Duo noch in Richtung Old Trafford zu lotsen.