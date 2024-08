Bayern-Flop liebäugelt mit Leihe in die Heimat

IMAGO

Bryan Zaragoza (m.) will vorerst weg aus München

Beim FC Bayern ist Bryan Zaragoza bisher nicht so richtig angekommen. Noch bevor seine erste volle Bundesliga-Saison losgeht, will der Spanier schon wieder die Biege machen - jedenfalls auf Zeit.

Wie "Sky" berichtet, liebäugelt der Spanier mit einer Leihe, will zurück in seine Heimat und hat den FC Valencia als Wunsch-Ziel auserkoren.

Laut dem TV-Sender hat der 22-Jährige vom FC Bayern schon grünes Licht erhalten, eine Einigung zwischen den Klubs stehe aber noch aus. Auch der FC Girona habe demnach Außenseiterchancen, eine Leihe innerhalb der Bundesliga sei keine Option.

"Bryan ist ein Spieler, bei dem wir überlegen, dass wir ihm Spielpraxis geben wollen. Wir überlegen jetzt, die richtige Leihe zu finden", sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl während der Südkorea-Reise der Münchner. "Er kam auf uns zu. Wir finden den Gedanken für ihn, dass er Einsatzzeit bekommt, gut." Eine Kaufoption wollen die Bayern laut "Sky" in dem Leihgeschäft allerdings nicht verankern.

Zaragoza war im Februar vorzeitig vom FC Granada zum FC Bayern gewechselt, nachdem sich die Klubs schon zuvor auf einen Wechsel verständigt nach der Saison 2023/24 hatten. Der deutsche Rekordmeister überwies rund 17 Millionen Euro plus eine Leihgebühr an den spanischen Verein. In München hat Zaragoza einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

FC Bayern: Zaragoza bisher kein Faktor

Unter Thomas Tuchel spielte der Offensivmann aber keine Rolle in der Mannschaft, kam lediglich auf 171 Einsatzminuten in der Bundesliga-Rückrunde. Jetzt soll Zaragoza in Spanien wieder Spielpraxis sammeln. Er könnte sich so auch wieder für die spanische Nationalmannschaft empfehlen.

Im vergangenen Herbst war Zaragoza von Trainer Luis de la Fuente erstmals in die Seleccion berufen worden. Sein Debüt gab er am 12. Oktober 2023 in Sevilla beim 2:0-Sieg über die Nationalmannschaft Schottlands, als er für Mikel Oyarzabal in der 46. Minute aufs Feld kam.