Omlin: Eröffnungsspiel eine "tolle Motivation"

AFP/SID/INA FASSBENDER

Jonas Omlin ist wieder fit

Kapitän Jonas Omlin von Borussia Mönchengladbach sieht den Saisonstart gegen Meister Bayer Leverkusen eher als Vorteil.

"Leverkusen muss sich bestätigen, es fängt auch für Bayer bei Null an", sagte der Torhüter im Interview mit der "Rheinischen Post". In der vergangenen Saison war die Werkself in allen 34 Spielen ohne Niederlage geblieben.

Gladbach und Bayer eröffnen am 23. August (20:30 Uhr/DAZN und Sat.1) die 62. Saison der Fußball-Bundesliga. "Ich finde es wichtig, dass wir das erste Spiel vor unserer eigenen Kulisse haben - wenn du zu Hause spielst zum Auftakt der Saison, ist das eine tolle Motivation. Daraus wollen wir etwas ziehen", sagte der Schweizer.

Omlin hatte wegen einer Rückenoperation einen Großteil der vergangenen Saison verpasst. Inzwischen sei er aber wieder topfit. "Ich habe seit dem Trainingsstart jede Einheit mitgemacht, und es war schon noch etwas intensiver als in den vergangenen Jahren. Ich habe alles hervorragend verkraftet, habe sehr gut regeneriert und hatte nie größere Beschwerden. Ich bin sehr zufrieden, wie es bis jetzt gelaufen ist", sagt er.