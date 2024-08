VfB Stuttgart nimmt Ex-Union-Stürmer ins Visier

IMAGO/Michael Taeger

David Datro Fofana spielte in der Hinrunde der Saison 2023/2024 für Union Berlin

Auf der Suche nach einem Ersatz für Deniz Undav ist der Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart wohl auf einen Ex-Stürmer vom 1. FC Union Berlin aufmerksam geworden.

Wie Fabrizio Romano berichtet, steht David Datro Fofana vom FC Chelsea beim VfB Stuttgart im Visier. Demnach hat der Vizemeister Interesse an dem 21 Jahre alten Angreifer.

Damit sind die Schwaben aber wohl nicht alleine. Dem Transferinsider zufolge strecken auch Leichester City und der FC Villarreal die Fühler aus. Der Klub aus der Premier-League führe das Rennen derzeit sogar an.

Beim FC Chelsea hat Fofona wohl keine Zukunft. Im Raum steht eine Leihe mit anschließender Kaufoption.

Fofana war im Januar 2023 für zwölf Millionen Euro von Molde FK zum FC Chelsea gewechselt. Für die Blues stand der Ivorer aber nur in vier Pflichtspielen auf dem Platz.

In der Hinrunde der Saison 23/24 war Fofana an den 1. FC Union Berlin verliehen. Der Youngster war ursprünglich bis Saisonende ausgeliehen, tat sich bei den Eisernen jedoch schwer und kam lediglich auf zwei Tore in 17 Pflichtspielen.

Im Januar hatte Chelsea Fofona zurückgeholt und weiter zum FC Burnley verliehen. Für die Weinroten erzielte er in 15 Premier-League-Spielen vier Tore. Hinzu kommt ein Assist.

Im Sommer kehrte Fofana zum FC Chelsea zurück. Bei den Londonern hat er noch einen langfristigen Vertrag bis 2029.

VfB Stuttgart oder Brighton? Undav-Poker zieht sich weiter hin

Wunschlösung des VfB Stuttgart für den Sturm bleibt aber Deniz Undav. Doch der Poker mit Brighton & Hove Albion gestaltet sich schwierig. Offenbar wollen die Schwaben noch bis Dienstag warten, ob Bewegung in die Transfer-Causa kommt. Ansonsten sollen die Verhandlungen abgebrochen werden.

Auf das letzte Angebot des Vizemeisters, das 30 Millionen Euro betragen soll, hatten die Engländer offenbar gar nicht reagiert.