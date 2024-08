Wirtz bleibt Bayerns "Transferziel Nummer eins"

IMAGO

Florian Wirtz hat es dem FC Bayern angetan

Mit 21 Jahren gehört Florian Wirtz bereits zu den Superstars des deutschen Fußballs. Die herausragenden Leistungen des Offensivspielers von Bayer Leverkusen sollen längst die europäische Prominenz auf den Plan gerufen haben. Unter anderem wird Real Madrid immer wieder Interesse am deutschen Nationalspieler nachgesagt, ein Erfolg im Poker um Wirtz geht aber wohl nur über den FC Bayern.

Dass der FC Bayern Florian Wirtz nur zu gerne in den eigenen Reihen hätte, ist kein Geheimnis. "Ich bin ein Freund von Jamal Musiala und von Florian Wirtz. Jeder von uns weiß, dass ich ihn sehr gern bei Bayern München sehen würde", plauderte Ehrenpräsident Uli Hoeneß zuletzt bei einem Besuch des 75-jährigen Vereinsjubiläum des SV Seligenporten aus dem Nähkästchen.

Zuvor hatte der Klub-Patron der Münchner bereits einmal angedeutet, dass es einen deutschen Spieler gebe, für den man die finanzielle Schmergrenze ausreizen würde. Um wen es sich handelt, war klar.

FC Bayern dürfte mit enormer Konkurrenz konfrontiert werden

2024/25 wird Wirtz allerdings auf jeden Fall noch ein weiteres Jahr für Bayer Leverkusen, das er 2023/24 zum Double führte, aktiv sein. Nicht wenige gehen allerdings davon aus, dass der gebürtige Kölner im Sommer 2025 auf dem Markt gestellt wird. Die Werkself dürfte dann mit Blick auf einen Vertrag bis Ende Juni 2027 eine enorme Ablöse aufrufen.

"Sky" zufolge wird der FC Bayern dann allerdings auf jeden Fall seinen Hut in den Ring werfen. Wirtz bleibe nach wie vor das "Transferziel Nummer eins" des deutschen Fußball-Rekordmeisters, berichtet der TV-Sender.

Dass man sich in der bayerischen Landeshauptstadt im Falle des Falles dann allerdings mit enormer Konkurrenz konfrontiert sehen dürfte, scheint klar. Mit 41 Toren und 50 Vorlagen in 152 Pflichtspielen für Bayer Leverkusen hat Wirtz in den vergangenen Jahren schlicht Eigenwerbung in einem Maße betrieben, das nicht zu übersehen ist.