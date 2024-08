VfB Stuttgart verkündet Abgang

IMAGO/Volker Müller

Raul Paula (2.v.r.) hat den VfB Stuttgart verlassen

Der VfB Stuttgart hat Mittelfeldjuwel Raul Paula in die Niederlande ziehen lassen. Das gab der Fußball-Bundesligist am Dienstag bekannt.

Paula hat sich dem Eredivisie-Klub NAC Breda angeschlossen. Bei den Niederländern unterschrieb der 20-Jährige einen Vertrag bis 2026 mit einer Option auf ein weiteres Jahr. Eine Ablöse wird offenbar nicht fällig.

Mit 15 Toren und sieben Assists trug Paula seinen Anteil zur Meisterschaft des VfB Stuttgart II in der Regionalliga Südwest und dem damit verbundenen Aufstieg in die 3. Liga der U21 in der vergangenen Saison bei.

"Raul gehört zu den Talenten unseres Vereins und hatte im vergangenen Jahr großen Anteil am Aufstieg unserer zweiten Mannschaft in die 3.Liga", schwärmte Stephan Hildebrandt, Direktor des VfB-Nachwuchsleistungszentrums.

Der 50-Jährige ergänzte: "Das Für und Wider des nun vollzogenen Wechsels haben wir lange mit dem Management Rauls diskutiert. Ausschlaggebend war letztlich der klare Wunsch des Spielers nach einer Luftveränderung. Die vereinbarten Rahmenbedingungen dieses Transfers sichern dem VfB über Jahre die Beteiligung an den wirtschaftlichen Effekten einer sportlichen Erfolgsentwicklung Rauls."

Zuletzt hatte Paula mehrfach bei den Profis des VfB Stuttgart mittrainieren dürfen, einen Einsatz in der Bundesliga erhielt er allerdings nicht.

Juwel des VfB Stuttgart auch beim FC Barcelona gehandelt

Anfang des Jahres war Paula noch bei Real Madrid, dem FC Barcelona und dem FC Liverpool gehandelt worden.

Gerade das Barca-Interesse war angeblich konkret. Zumindest hatten die katalanische Online-Zeitung "El Nacional" und "Bild" übereinstimmend über die Gerüchte geschrieben.

Laut der Boulevardzeitung war es Barca-Präsident Joan Laporta höchstpersönlich, der "ganz heiß" auf den 20-Jährigen war. Neben dem FC Barcelona soll es allerdings auch Interessenten aus der Bundesliga und 2. Bundesliga sowie der englischen Premier League gegeben haben.