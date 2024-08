Xavi Simons begründet Verbleib bei RB Leipzig

IMAGO/Roger Petzsche

Xavi Simons hält RB Leipzig die Treue

Xavi Simons bleibt RB Leipzig eine weitere Saison erhalten. Der FC Bayern geht im Rennen um den niederländischen Nationalspieler dagegen leer aus. Der Youngster hat nun seine Beweggründe geschildert.

"Ich liebe es zu gewinnen. Ich hatte das Gefühl, ich bin hier noch nicht fertig", kommentierte Xavi Simons seinen Verbleib bei RB Leipzig am Dienstagvormittag im Rahmen einer Pressekonferenz.

"Ich will mich als Spieler weiterentwickeln. Und das hier ist der perfekte Ort und der perfekte Zeitpunkt dafür", so der 21-Jährige weiter. Xavi Simons ist wie schon in der Vorsaison von Paris Saint-Germain an die Sachsen ausgeliehen.

Der offensive Mittelfeldmann hatte zuletzt bei der Fußball-EM in Deutschland für Furore gesorgt. Xavi Simons war mit Oranje bis in das Halbfinale gekommen, steuerte im Turnierverlauf vier Scorerpunkte bei. "Nach der EM ruft dich jeder an und sagt, wie toll du bist. Aber ich will hier weiterhin meine Spuren hinterlassen", bekannte sich Xavi Simons zu RB.

RB Leipzig statt FC Bayern

Die Leipziger sollen sich im Poker um den Kreativspieler auch gegen den FC Bayern durchgesetzt haben. Den Münchnern wurde in den letzten Wochen großes Interesse an Xavi Simons nachgesagt.

"Wir haben ihm das Gefühl gegeben, du bist wichtig für uns, ihn aber nicht jeden Tag bedrängt", schilderte RB-Sportdirektor Rouven Schröder das Leipziger Vorgehen. Diese Ruhe habe sich "ausgezahlt", so der 48-Jährige.

"Ich habe in meiner Karriere selten einen Spieler gesehen, der sich trotz einer Leihe so integrativ gezeigt hat. Xavi war mit vollem Herz, voller Seele von Anfang an dabei. Daher sind wir sind überaus glücklich, dass er heute wieder in unserer Mitte sitzt. Und jetzt auch mit der richtigen Rückennummer, als Herzstück des Spiels", führte Schröder aus.

Xavi Simons trägt bei RB Leipzig fortan die Rückennummer 10. Sein Vertrag bei Paris Saint-Germain ist noch bis 2027 datiert.