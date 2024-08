Rückkehr zum FC Bayern? Gomez bezieht Stellung

IMAGO/Sven Sonntag

Mario Gomez ist seit 2022 für RB Leipzig tätig

Während seiner vier Profi-Jahre beim FC Bayern erlebte Mario Gomez seine erfolgreichste Zeit als Profi. Der Torjäger stand mit den Münchnern dreimal im Champions-League-Finale, gewann bei den Bayern insgesamt sieben Titel. Jetzt wurde der Ex-Nationalspieler auf eine mögliche Rückkehr zu seiner alten Wirkungsstätte angesprochen.

Seit Januar 2022 arbeitet der 39-Jährige nun schon als Technischer Direktor von Red Bull Soccer International und ist in dieser Funktion unter anderem für die strukturelle Zusammenarbeit von RB Leipzig, New York Red Bulls und Red Bull Bragantino verantwortlich.

Gegenüber der "Sport Bild" verdeutlichte Gomez jetzt, dass ihn diese berufliche Tätigkeit aktuell voll ausfülle.

"Ich liebe es, mit verschiedenen Kulturen zusammenzuarbeiten. [...] Als klassischer Mittelstürmer habe ich immer Danke für die Vorlagen der Kollegen gesagt. Jetzt versuche ich, den Verantwortlichen zu helfen, in der ersten Reihe zu glänzen. Das treibt mich sehr an", so der langjährige Stürmer, der für den VfB Stuttgart, den FC Bayern und den VfL Wolfsburg insgesamt 328 Bundesliga-Spiele bestritt und dabei 170 Tore erzielte.

Seine Motivation, für den Fußball-Kosmos von Red Bull zu arbeiten, sei derzeit "am Anschlag", wie Gomez betonte. Daher meinte er auch auf Nachfrage, ob er sich eine Rückkehr in verantwortlicher Position zum FC Bayern vorstellen könne: "Die Frage stellt sich nicht für mich. Ich weiß nicht, was in zehn Jahren ist. Vielleicht sagt Red Bull auch irgendwann, das war's. Ich werde ja an meinen Leistungen gemessen."

Gomez mittlerweile "nicht mehr so emotional"

Gomez könne für sich aber ausschließen, nur als Botschafter für einen Verein tätig zu sein: "Ich brauche Aufgaben", so der 78-fache Nationalspieler.

Im Gegensatz zu seiner aktiven Spielerkarriere sieht sich der ehemalige Torjäger mittlerweile als deutlich ruhiger und ausgeglichener.

"Auf dem Platz habe ich oft gepoltert, wenn ein Pass nicht so kam, wie ich ihn haben wollte. Dann konnte ich eklig sein, auch zu Mitspielern. Jetzt bin ich nicht mehr so emotional. Ich bin schon jemand, der versucht, sehr klar zu sein. Ich hatte eine turbulente Karriere mit vielen Höhen und Tiefen. Wenn du da nicht anfängst, dich auszubalancieren, wirst du verrückt", meinte Gomez, der seine Spielerlaufbahn im Sommer 2020 im Trikot des damaligen Zweitligisten VfB Stuttgart beendete.