Verwirrung um Tah-Deal des FC Bayern

Wechselt Jonathan Tah von Bayer Leverkusen zum FC Bayern?

Der FC Bayern würde zur bald startenden Saison gerne Bayer Leverkusens Abwehrchef Jonathan Tah verpflichten - so weit, so klar. Unklar ist, wie genau der aktuelle Stand in dem Transfer-Poker ist.

Der "kicker" sowie "Sky" vermeldeten zuletzt einen Durchbruch. Der FC Bayern und der Doublesieger der vergangenen Spielzeit hätten sich inzwischen auf die Ablösemodalitäten verständigt.

25 Millionen Euro plus mögliche Boni in Höhe von bis zu fünf Millionen Euro sollen demnach von der Isar an den Rhein fließen. Tahs Wechsel hänge im Prinzip nur noch vom Abgang von Matthijs de Ligt ab, der bei Manchester United gehandelt wird und nach der Vorstellung des FC Bayern rund 50 Millionen Euro in die Kassen spülen soll, hieß es.

Glaubt man "Bild", ist die Lage in der Causa Tah jedoch weit weniger klar. Demnach habe es vor sechs Wochen das letzte Angebot des FC Bayern an Leverkusen gegeben. Dieses habe bis zu 25 Millionen Euro betragen, die Werkself fordere aber mindestens 30 Millionen Euro.

Ein Gespräch zwischen dem Münchner Sportvorstand Max Eberl und Bayer-Sportchef Simon Rolfes vor rund vier Wochen habe keine neue Entwicklung in Sachen Ablöse erbracht, berichtet das Boulevard-Blatt weiter. Es sei vor diesem Hintergrund keineswegs ausgeschlossen, dass der Transfer noch platze.

FC Bayern bei Jonathan Tah unter Zeitdruck

Die Zeit drängt aus Sicht des FC Bayern: Sollte es bis Anfang kommender Woche keine Bewegung in den Tah-Verhandlungen geben, schreibt "Bild", könnte Bayer die Tür für einen Abgang des Leistungsträgers endgültig schließen. Die Verantwortlichen sollen bereit sein, mit dem 28-Jährigen in sein letztes Vertragsjahr zu gehen und einen ablösefreien Abgang im kommenden Sommer zu riskieren.

Tah selbst soll sich längst mit dem FC Bayern über einen Wechsel einig sein. Bayer-Teamkollege Robert Andrich bezeichnete den Transferwunsch des gebürtigen Hamburgers bei "Sport1" als "offenes Geheimnis". Auch Geschäftsführer Fernando Carro bestätigte, dass Tah gerne eine neue Herausforderung annehmen würde, verwies aber ebenfalls auf den Zeitfaktor angesichts des nahenden Saisonstarts.